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Yarın resmen başlıyor, bu tarihlere dikkat! Yerel seçim takvimi gün gün belli oldu

31.12.2023 16:47 | Son Güncelleme:
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Dünyanın geri kalanıyla birlikte Türkiye'de yeni yıl heyecanı yaşanırken 2024'ün ilk gününden itibaren 31 Mart yerel seçimleri için takvim işlemeye başlayacak. Siyasi partilerin özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerdeki belediye başkanı adaylarına gözler çevrilirken seçmenlerin kaçırmaması gereken tarihler de belli oldu.

Yarın resmen başlıyor, bu tarihlere dikkat! Yerel seçim takvimi gün gün belli oldu

2023'te cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere sahne olan siyaset arenası 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerin atmosferine çoktan girdi bile. Seçim takviminde ilk adım ise yılın ilk günü atılacak. Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek.

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YARIN VERİLER İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimine göre, yarın seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne 2 Ocak'ta başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler de YSK tarafından 2 Ocak'ta ilan edilecek.

Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri 3 Ocak'ta istenecek, 4 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için başvurular da başlayacak.

İŞTE GÜN GÜN 2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

  • 10 Ocak

Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

  • 17 Ocak

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

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Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

  • 27 Ocak

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

  • 31 Ocak

Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

  • 7 Şubat

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

  • 11 Şubat

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

  • 16 Şubat

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.

  • 20 Şubat

Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

  • 22 Şubat

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

  • 23 Şubat

Geçici aday listeleri ilan edilecek.

  • 29 Şubat

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

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  • 3 Mart

Kesin aday listeleri ilan edilecek.

  • 4 Mart

Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

  • 21 Mart

Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

  • 24 Mart

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

  • 30 Mart

Seçim propagandasının sonu.

  • 31 Mart

Oy verme günü.

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Yerel seçim mahalli idareler siyasi partiler
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