Yarın yağmur var mı, hava durumu nasıl olacak? İşte 15 günlük hava tahmin raporu

'Bu hafta yağmur var mı' sorusu kullanıcılar tarafından yopun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Özellikle İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre bu hafta sonu İstanbul'da yağış beklenmiyor. Peki yarın ülke genelinde hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte merak edilenler...

BU HAFTA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da ise haftasonu yağış görünmüyor. Hava sıcaklığı İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Yağmurun yağmayışı ile kuraklık sorunu ile karşı karşıya kalınabilir. Kış mevsimine girmiş olmamıza rağmen yağışın görülmemesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde camilerde yağmur duası yapılmıştı.

İSTANBUL İÇİN 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

07-01-2023 Cumartesi Parçalı Bulutlu 11°C 6°C

08-01-2023 Pazar Puslu Güneşli 12°C 4°C

09-01-2023 Pazartesi uAz Bulutlu 10°C 6°C

10-01-2023 Salı Yağmurlu 13°C 6°C

11-01-2023 Çarşamba Yağmurlu 14°C 8°C

12-01-2023 Perşembe Hafif Yağmurlu 9°C 8°C

13-01-2023 Cuma Az Bulutlu 10°C 7°C

14-01-2023 Cumartesi Az Bulutlu 12°C 9°C

15-01-2023 Pazar Parçalı Bulutlu 15°C 8°C

16-01-2023 PazartesiBulutlu 15°C 10°C

17-01-2023 Salı Rüzgarlı 11°C 7°C

18-01-2023 Çarşamba Hafif Yağmurlu 8°C 5°C

19-01-2023 Perşembe Hafif Yağmurlu 7°C 4°C

20-01-2023 Cuma Hafif Yağmurlu 9°C 5°C

21-01-2023 Cumartesi Hafif Yağmurlu 11°C 7°C

