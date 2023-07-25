Yarını işaret edip "Dışarı çıkmayın" dedi, 'Avrupa'nın en sıcak yeri olacak' sözleriyle uyardı! Ankara ve İstanbul daha da kavrulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI UYARISI

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının; Perşembe gününe kadar yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı ve iç kesimlerde normallerinin 7-10 derece üzerine ulaşacağı, Perşembe günü batı bölgelerinden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

"BURASI AVRUPA'NIN EN SICAK YERİ OLACAK" DEYİP UYARDI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk'e yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

"2 haftadır sıcaklarla boğuşuyoruz. Bu sıcakları unutalım artık, bunlar geride kaldı. Yarın daha sıcağı geliyor bu işin.

Ege Denizi'nin etrafı yani Atina'dan, Rodos'tan, Girit'ten İzmir, İstanbul bu civarda aşırı sıcak var. Belki de yarın Avrupa'nın en sıcak yeri olacak burası. Şimdiye kadar olan sıcakları unutalım.

Yarın sıcak İstanbul dahil olmak üzere Antalya'ya kadar olan ve iç Ege bölgesinde etkili olacak. Perşembe günü bu sıcak İç Anadolu bölgesine gidecek. Yani Ankara'da sıcaklık perşembe 37, 38 derecelere çıkacak.

Ama yarına çok dikkatinizi çekmek istiyorum çünkü İstanbul'da 41 dereceye kadar çıkabilecek sıcak var. Kartal, Maltepe, Üsküdar, Şişli civarlarında 41 dereceye kadar bulabilir. Sahil kenarlarında 37, 38 derecelerde.

Bu, sağlık açısından bir risk oluşturacak yarın. Bundan dolayı yarın sokağa çıkmayalım; perşembe, cuma gününe erteleyelim.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, öğle saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık





