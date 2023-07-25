Yarını işaret edip "Dışarı çıkmayın" dedi, 'Avrupa'nın en sıcak yeri olacak' sözleriyle uyardı! Ankara ve İstanbul daha da kavrulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının; Perşembe gününe kadar yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı ve iç kesimlerde normallerinin 7-10 derece üzerine ulaşacağı, Perşembe günü batı bölgelerinden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk'e yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:
"2 haftadır sıcaklarla boğuşuyoruz. Bu sıcakları unutalım artık, bunlar geride kaldı. Yarın daha sıcağı geliyor bu işin.
Ege Denizi'nin etrafı yani Atina'dan, Rodos'tan, Girit'ten İzmir, İstanbul bu civarda aşırı sıcak var. Belki de yarın Avrupa'nın en sıcak yeri olacak burası. Şimdiye kadar olan sıcakları unutalım.
Yarın sıcak İstanbul dahil olmak üzere Antalya'ya kadar olan ve iç Ege bölgesinde etkili olacak. Perşembe günü bu sıcak İç Anadolu bölgesine gidecek. Yani Ankara'da sıcaklık perşembe 37, 38 derecelere çıkacak.
Ama yarına çok dikkatinizi çekmek istiyorum çünkü İstanbul'da 41 dereceye kadar çıkabilecek sıcak var. Kartal, Maltepe, Üsküdar, Şişli civarlarında 41 dereceye kadar bulabilir. Sahil kenarlarında 37, 38 derecelerde.
Bu, sağlık açısından bir risk oluşturacak yarın. Bundan dolayı yarın sokağa çıkmayalım; perşembe, cuma gününe erteleyelim.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, öğle saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AĞRI °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık