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Yarış tutkunları için geliştirildi

17.04.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PC, PlayStation ve Xbox kullanıcılarını hedefleyen ve premium tasarıma ve TrueForce teknolojisine sahip olan G923, deyim yerindeyse ayaklarınızı yerden kesmeyi hedefliyor.

Yarış tutkunları için geliştirildi

G923’ün direksiyon tasarımı, G920 ve G29 ile kıyaslandığında neredeyse aynı. Logitech, sevilen tasarım hatlarını koruyarak bazı ufak tefek dokunuşlar yapmak istemiş. Mesela, üst kısımdaki led panel sayesinde, destekli oyunlarda hız göstergesini daha rahat takip edebiliyor, herhangi bir hız aşımında hemen haberdar olabiliyoruz.

Bu kez siyah rengin daha fazla tercih edildiğini ve direksiyonun orta kısmında PlayStation logosu yerine Logitech’in logosuna yer verildiğini görüyoruz. Artık renkli tuşlar yok. Böylece daha premium, daha gerçekçi bir direksiyon tasarımıyla karşı karşıyayız.

Direksiyonun bağlı olduğu konsola baktığımızda, yine bir arabanın ön kısmından yola çıkılarak hazırlanmış ve güzel görünüyor. Bu konsolun bir masaya montesi oldukça kolay.

g923-trueforce

Sağ ve sol taraflarda yer alan büyük vidaları kullanarak saniyeler içinde ürünü masaya sabitleyebiliyorsunuz.

Pedalların olduğu board’a baktığımızda, Logitech’in yine hemen hemen aynı tasarım çizgisini koruduğunu görüyoruz. Önceki ürünlerden önemli bir fark olarak, bu kez fren pedalında daha güçlü, kademeli bir yay kullanılmış diyebiliriz.

Hem direksiyon konsolu hem de pedal board’u kullanılırken yerlerinden oynamıyor, sağlam tutuş sağlıyorlar.

BOYUTLAR VE KULLANILAN MALZEMELER

Direksiyonun ön panelinin içinde motorlu, dişli bir yapıya yer verilmiş. Kullanırken mekanik detayları rahatlıkla hissedebilirsiniz.

Direksiyon, 900 derece dönüş açısına sahip. Çift motorlu güç geri bildirim sistemi var ve aşırı ısınma koruması sayesinde uzun süreler kullanabiliyorsunuz.

Direksiyonun mili çelikten, simidi anodize alüminyumdan ve kaplaması da elde dikilmiş deriden faydalanılarak hazırlanmış. Kablolar hariç olmak üzere 2,25 kilo ağırlıkta ve 270mm.

Pedallarda da paslanmaz çelik malzeme kullanılmış. 167mm yükseklikte ve kablo olmadan 3.1 kilo ağırlıkta.

PLAYSTATION İÇİN FARKLI, XBOX İÇİN FARKLI

Bu direksiyon setinin PlayStation için farklı, Xbox için farklı olmak üzere iki versiyonu var. Fark, direksiyonun üzerinde konumlandırılan tuşlarda kendini belli ediyor. Her platformun kendine özel tuşları sayesinde oyuncuların keyifli hissetmeleri hedeflenmiş.

Bir ek not olarak, iki versiyonun da PC’de çalıştığını, tuşların kolaylıkla programlanabildiğini söylemeliyiz.

Yine bir not olarak, ürünü PC’nize bağladıktan hemen sonra Logitech’in G-HUB yazılımını kurmanızı öneriyoruz. Bu, sorunsuz kullanım için önemli. Ayrıca buradan da tuşlar ve tercihler üzerine düzenlemeler yapabilirsiniz.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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