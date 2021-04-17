Yarış tutkunları için geliştirildi

G923’ün direksiyon tasarımı, G920 ve G29 ile kıyaslandığında neredeyse aynı. Logitech, sevilen tasarım hatlarını koruyarak bazı ufak tefek dokunuşlar yapmak istemiş. Mesela, üst kısımdaki led panel sayesinde, destekli oyunlarda hız göstergesini daha rahat takip edebiliyor, herhangi bir hız aşımında hemen haberdar olabiliyoruz.

Bu kez siyah rengin daha fazla tercih edildiğini ve direksiyonun orta kısmında PlayStation logosu yerine Logitech’in logosuna yer verildiğini görüyoruz. Artık renkli tuşlar yok. Böylece daha premium, daha gerçekçi bir direksiyon tasarımıyla karşı karşıyayız.

Direksiyonun bağlı olduğu konsola baktığımızda, yine bir arabanın ön kısmından yola çıkılarak hazırlanmış ve güzel görünüyor. Bu konsolun bir masaya montesi oldukça kolay.

Sağ ve sol taraflarda yer alan büyük vidaları kullanarak saniyeler içinde ürünü masaya sabitleyebiliyorsunuz.

Pedalların olduğu board’a baktığımızda, Logitech’in yine hemen hemen aynı tasarım çizgisini koruduğunu görüyoruz. Önceki ürünlerden önemli bir fark olarak, bu kez fren pedalında daha güçlü, kademeli bir yay kullanılmış diyebiliriz.