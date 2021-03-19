HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yasa dışı bahis çetesi şüphelileri adliyede

Yasa dışı bahis çetesi şüphelileri adliyede

19.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar merkezli 2 ilde 2 milyon 500 bin TL’lik yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı bahis çetesi şüphelileri adliyede

Afyonkarahisar merkezli 2 ilde 2 milyon 500 bin TL’lik yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs adliyeye sevk edildi. Şebeke üyelerine yapılan baskında yapılan aramalarda ise binlerce TL para ve el bombası ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler koordinesinde gerçekleştirildi. Yasadışı futbol ve çeşitli oyunlara dair bahis oynatıldığını tespit eden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışı kaynaklı totobobet.com ve ligbet24.com isimli yasadışı bahis sitelerinden ‘kasa adminliği’ kiralama yöntemi ile bahis oynatıldığını belirledi. Şebekenin yasadışı bahis oynatmak amacıyla İstanbul’da farklı şahıslara ait banka hesaplarına para transferi yaptıkları ve 2018’den bu yana yaklaşık 2 milyon 500 bin TL’lik haksız kazanç elde ettiklerini tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler Afyonkarahisar merkezli Kütahya ve İstanbul’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskında haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişiden, 11’i gözaltına alınırken 1 kişinin ise yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Şahıslardan 7’si İstanbul’da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
Operasyonda yakalanan 12 kişiden 7’si İstanbul’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 kişi ise Afyonkarahisar’da adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye çıkarılan şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda el bombası dahi çıktı
Afyonkarahisar’da gözaltına alınan şahıslardan İsmail S., Yasin Ç. ve Hasan K.’nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet el bombası 2 adet ruhsatsız tabanca ve içerisinde 14 adet mermi, 10 bin TL, 4 bin 545 Euro, 500 Amerikan Doları, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet süngü, 1 adet 500 gram dolu barut kutusu, değişik çaplarda 84 adet mermi, 16 adet yasadışı bahiste para naklinde kullanılan banka hesabı cüzdanı, 4 adet telefon ve 3 adet sim kart, 7 adet USB bellek, 3 adet laptop ve hafıza kartı ele geçirildi.

Yasa dışı bahis çetesi şüphelileri adliyede

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Raportör nedir?Raportör nedir?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Pandeminin lokomotif hastanesinde korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 51 arttı

Korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 51 arttı

Müge Anlı'da aranan Berk Ergier bulundu mu? İşte Berk Ergier hakkında son gelişmeler...

Müge Anlı'da aranan Berk Ergier bulundu mu?

Nihan Günay kimdir? Nihan Günay kaç yaşında ve nereli? İşte kahvaltı haberlerinin başarılı sunucusu…

Nihan Günay kimdir?

Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın

Polis baskınında şoke eden görüntüler! Pavyona çevirmişler

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik

Sokağa çıkma yasağı olan iller | İşte il il tam liste

Sokağa çıkma yasağı olan iller

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.