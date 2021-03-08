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Yasadışı aşılar yeni bir salgına neden oldu!

08.03.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Yasadışı aşılar yeni bir salgına neden oldu!

Koronavirüs pandemisinin çıkış yeri kabul edilen Çin'de dünyanın en büyük domuz sanayii, virüs tehdidi altında. Hayvanların çoğunun Afrika domuz ateşi nedeniyle kaybedilmesi sonrası yasadışı aşılara büyük rağbet var. Tarım Bakanlığı, yasadışı aşı kullanımının sonsuz riskler barındırdığı ve bu işe bulaşanların ağır şekilde cezalandırılacağını duyurdu.

1.4 milyarlık nüfusunu beslemek gibi devasa bir sorunu bulunan Çin'in 2018-19'da Afrika domuz ateşi (vebası) virüsü yüzünden çiftliklerde yetiştirilen domuzların yarısını kaybetmesi sonrası sahte domuz ateşi aşılarıyla başı dertte.

Çin'de besi domuzu nüfusunun ancak 2022'nin ikinci yarısında eski düzeyine dönmesi beklenirken, domuz ateşinin yeni bir varyantının salgın belirtileri göstermesi, tescil edilmemiş aşı kullanımına bağlandı.

Bunun üzerine Tarım Bakanlığı, dünyada bu hastalığın onaylanmış aşısı olmadığına ve yasadışı üretilen aşıları kullanmanın sonsuz tehlikeleri beraberinde getireceğine dair uyarı yayımladı.

"Afrika domuz ateşi hala ülkemizin domuz yetiştiriciliğini etkileyen büyük bir risk etkeni" denilen açıklamada, "Bugüne dek dünyada hiçbir ülke Afrika domuz ateşi aşısı üretimini, satışını ve kullanımını onaylamadı. Piyasalarda bu isimle satılanlar sahtedir. Bir kez kullanıldı mı, sonsuz risklere neden olabilir" vurgusu yapıldı.

Dünyanın en büyük domuz sanayinin kullandığı hayvanların sahte aşılarla Afrika domuz ateşinden korunamayacağı, ancak sahte aşıların çiftlikleri ve etrafındaki doğal çevreyi kirleteceği ikazında bulunan bakanlık, "Gen silen aşı kullanımı, ortadan kaldırılması zor olan ve çiftlik çıkarlarına ciddi zarar veren uzun vadeli, geniş çaplı enfeksiyonlara neden olabilir" dedi.

Yasadışı aşı araştırması, üretimi ve satışıyla uğraşanlara sıfır hoşgörü gösterileceği ve ağır cezalar verileceğini duyuran bakanlık, bu faaliyetleri ihbar edenler için 4600 dolara karşılık gelen para ödülü açıkladı.

Çin'de Afrika domuz ateşinin yeni varyantının orijinali kadar şiddetli olmaması ve daha zor saptanması yüzünden kontrol altına alınma çabalarının akamete uğradığı belirtiliyor. Çin'deki yeni salgın nedeniyle dünyada domuz fiyatları yükselişe geçti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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