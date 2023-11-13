Yasak aşk dehşeti: Takip edip kurşun yağdırdı! 'Namusuma göz mü diktin'

Dehşete düşüren olay, saat 14.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Ö.Ü.'yü takip eden eşi E.Ü. (40), eşinin Y.C. (35) ile buluştuğunu görünce çılgına döndü.

“SEN BENİM NAMUSUMA GÖZ MÜ DİKTİN”

İki çocuğuyla birlikte yolda yürüyen eşi ve erkek arkadaşını bir süre daha takip eden E.Ü., evlerine 10 metre kala elindeki pompalı tüfekle ortaya çıktı. Eşine “Sen benim namusuma göz mü diktin” diye bağıran E Ü., eşinin “Yapma, etme” çığlıkları arasında defalarca tetiğe bastı.

Çocuklarının gözü önünde kurşunların hedefi olan kadın göğsünden ağır yaralanırken, Y.C. ise olay yerine hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ö.Ü., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÜNLER ÖNCESİNDEN MESAJ PAYLAŞMIŞ

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan koca E.Ü., 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti. E.Ü.'nün olaydan uzun süre önce sosyal medyadan “Ölümümden Y.C. ve eşim Ö.Ü. sorumludur. Hakkım varsa herkese helal olsun. Eşim ve Y.C. hariç” şeklinde paylaşım yaptığı, E.Ü.'nün 30 Eylül’de yaptığı bu paylaşımı daha sonrasında ise sildiği ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR SAHİP ÇIKTI

Çevre sakinleri tarafından koruma altına alınan 2 ve 6 yaşındaki iki çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olayda hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İHA





