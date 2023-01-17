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'Yasak aşk' iddiası! Eşini kalbinden bıçaklayarak katletti, sosyal medyadan canlı yayın yapmış: Yarın büyük gün, inşallah

17.01.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2 çocuk annesi Sultan Barut, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmüştü. Aldatma iddiasıyla eşini öldüren adamın olaydan önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Görüntülerde adamın "Değerinizi bilin, birbirinize yanlış yapmayın. Yarın büyük gün, inşallah. Dünya bir kişinin üzerinde dönmüyor. Biraz acı, biraz keder" dediği yer aldı.

Olay, İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. İki çocuk annesi Sultan Barut, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilmişti. Eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren adamın olay öncesi sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Görüntülerde adamın "Değerinizi bilin, birbirinize yanlış yapmayın. Yarın büyük gün, inşallah. Dünya bir kişinin üzerinde dönmüyor. Biraz acı, biraz keder" dediği yer aldı.

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BARIŞMA BAHANESİYLE GELDİ

Kağıthane Çağlayan’da geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşi Şener Barut (28) ile Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Sultan Barut (27), bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunu da alarak evden ayrılmıştı. Kadın ardından erkek kardeşi olan Erdinç’in Çağlayan’daki evine gelmişti. Bunu haber alan eşi Şener Barut da barışma bahanesiyle eşinin kardeşinin evine gelmişti.

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KALBİNDEN BIÇAKLADI

Kardeş Erdinç’in barışması için bir araya getirdiği ikili, bina kapısının önünde yaklaşık 5 dakika konuşmuştu. Ardından ikili içeriye geçerek binanın merdivenlerinden en alt kata inmeye başlamıştı. Dairenin önüne geldikleri esnada ikili arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüşmüştü. Kavga esnasında kendisini aldattığını iddia eden eşine bıçak çeken Şener Barut, kadını kalbinden bıçaklamıştı.

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KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından koca Şener Barut bina dışına çıkarken, kadın ise kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay yeri inceleme ekipleri de bir süre binada çalışma yapmıştı. İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırılmıştı.

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Kadının 2 çocuğu ise savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınmıştı. Olayın ardından katil zanlısı koca Şener Barut ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadesinin alınmasının çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan Şener Barut ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

Öte yandan katil zanlısı koca Şener Barut’un sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde alkol aldığı ve müzik dinlediği görülen Barut’un, “Kolay kolay değil zaten hiç affetmem. Boş verin benim gibi en azından ihanete uğramadınız. Aile evinde ufak tefek şeyler olur, önemli olan birbirinize ihanet etmemeniz. Değerinizi bilin, birbirinize yanlış yapmayın. Yarın büyük gün, inşallah. Dünya bir kişinin üzerinde dönmüyor. Biraz acı, biraz keder, bir neşe sonra bir bakmışsın kaldığımız yerden devam. Çok değer verdim, çok güvendim karşılığında ihanet aldık” dediği duyuluyor.

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"BİR BAKMIŞSIN SOLUĞU İSTANBUL'DA ALIYORUM"

Yayının devamında Barut’un, “Ben bu halime şükrediyorum daha fenası da olabilirdi. Şu an dışarıda değil de içeride de olabilirdim. Aklı başında bir insan olduğum için şu an dışarıdayım. Ben annemin ölümüne alışmışım, buna mı alışamayacağım. Vursan, assan cezaevindeyiz. Yaşasın ki görsün ki hem bu dünyada hem de ahirette bedelini ödesin. Şu süreçte benim kendime hakim olmam lazım. Bir bakmışsın soluğu İstanbul’da alıyorum” dediği duyuluyor.

Kaynak: İHA

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cinayet kadın cinayeti İstanbul Aldatma yasak aşk

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