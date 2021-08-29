HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yasak dinlemedi! İtalyan paraşütçünün 'inat' uçuşu

Yasak dinlemedi! İtalyan paraşütçünün 'inat' uçuşu

29.08.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yamaç paraşütü yapmak isteyen İtalyan paraşütçü, 'yasak' uyarılarını dinlemeyerek uçmakta direndi. Paraşütünü kontrol etmekte zorlanan İtalyan, aydınlatma direğine takıldı. Bir süre uğraşını devam ettirdikten sonra ise havalanmayı başardı. Paraşütçü, havadaki turunu tamamladıktan sonra sağ salim kalkış noktasına inmeyi başardı.

Muratpaşa ilçesinde yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri olan seyir terasında paraşütçüler yasağa rağmen uçuşlara devam ediyor. Paraşütle havalanan iki kişi, sert rüzgara rağmen uçuşlarına devam etti. Bölgeye gelerek havalanmak isteyen bir İtalyan paraşütçü ise rüzgarın azizliğine uğradı. Uçuş yapmaya hazırlanan paraşütçü, şiddetli rüzgarda paraşütünü kontrol etmekte zorlanınca aydınlatma direğine takıldı. Paraşütün ipleri aydınlatma direğine dolaşırken, paraşüt seyir terasında bulunan diğer vatandaşların üzerine indi. Bir süre sonra ise ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler şahıslara bölgede uçuş yapmanın yasak olduğunu hatırlatarak uçuşlarını sonlandırdı. Polisin uyarıları sonrası şahıslar bölgeden uzaklaştı.

"KÜREK KEMİĞİM PARÇA PARÇA OLDU"

8 yıldır bölgede uçuş yaptığını belirten Ahmet İlter, “3 kere ölümcül kaza geçirdim. Bel kemiğim kırıldı. Kaburgalarım, kaval kemiğim ve köprücük kemiğim kırıldı. Kürek kemiği parça parça oldu. Uçmaya devam ediyorum. Burada yasağa direnmemek lazım. Şehre en yakın yer burası. Alanya’ya gitsek çok uzak. 15 dakika uçuyoruz yetiyor. 4 kez ceza yedim. Biz arkadaşa yardımcı olmaya çalıştık. Arkadaş bizim uyarılarımızı dinlemedi, uçacağını söyledi. Bu çocuk oyuncağı değil” diyerek yaşadıklarını anlattı.

AW405003_09

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Antalya Valiliğince ambulans helikopter, Sahil Güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle varyantlar üzerinde yamaç paraşütü yapılması yasaklanmıştı.

AW405003_03

AW405003_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!
Yer: Kars! Yıllar önce dikilen ağaçlar suların çekilmesiyle ortaya çıktıYer: Kars! Yıllar önce dikilen ağaçlar suların çekilmesiyle ortaya çıktı
Bir garip takı töreni! Gören şaşkına döndüBir garip takı töreni! Gören şaşkına döndü
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

4 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı

Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı

ABD'de alarm verildi! On binlerce kişi tahliye ediliyor

ABD'de alarm verildi! On binlerce kişi tahliye ediliyor

Panik yaratan gelişme! Şimdiye kadarki en yüksek rakam

Panik yaratan gelişme! Şimdiye kadarki en yüksek rakam

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.