Yasak dinlemediler, konvoy yapıp havaya ateş açtılar! Küçük kız yaralandı, çok sayıda gözaltı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Çayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sünnet düğünü sonrası yasağa rağmen yapılan konvoya, çok sayıda araç katıldı. Şehir turu yapan konvoydaki bazı araçlardan havaya kutlama için ateş açıldı. Bu sırada evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut, yüzüyle birlikte, vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralandı. Bulut, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bulut, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi sonrası Bulut, taburcu edildi. Olayla ilgili konvoydaki iki araçta bulunan toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ve kartuşlara da el konulduğu kaydedildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan düğün sahibi Mehmet G. hakkında ise yasağa rağmen konvoy yapılması, sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmak gerekçeleriyle toplam 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

(DHA)

