Yasaklar ülkesi Kuzey Kore'den şoke eden bir yasak daha! 'Sosyalist görgü kuralları' denilerek yasaklandı...

Gerici Düşünce ve Kültürü Reddetme Yasası uyarınca yetkililer, diz hizasından aşağısına kadar uzanan giysiler giyen her kadının 'sosyalist görgü kuralları' ilkelerini çiğnediğine hükmetti.

"YETKİLİLER BİZE AYRIMCILIK YAPIYOR"

Kuzey Kore'nin Pyongyang şehrinde, ismini vermek istemeyen bir kişi Radio Free Asia'ya açıklamalarda bulundu. Kişi yaptığı açıklamada, "Yetkililer sosyalist gelenek ve yaşam tarzına uygun olmadığını söylerek şort giyen kadınları sokaklarda durduruyor." dedi.

Geçtiğimiz senelerde Japon modası olduğu savunularak geniş paçalı etek pantolonlara baskı yapıldığını ifade eden kişi, "Birçok kadın şikayet ediyor, neden erkekler şort giyebilir de kadınlar giyemez diye soruyor. Yetkililerin bize ayrımcılık yaptığını söylüyorlar." dedi.

KUZEY KORE'DE SOSYAL ÖZGÜRLÜKLERİN TAMAMINA YAKINI YASAKLI

Dış dünyaya kapalı bir yönetim politikası belirleyen Kuzey Kore, düzenli olarak kıtlıkla mücadele ediyor. Temel sağlık hizmetlerine çok az erişebilen halk ise sürekli olarak cezalandırılma tehdidi altında yaşamlarını idame ettiriyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün ülkedeki sosyal özgürlüklerle ilgili bir raporunda, "Hükümet, ifade özgürlüğü, halka açık toplanma, örgütlenme ve din özgürlüğü dahil olmak üzere tüm temel özgürlükleri sistematik olarak reddediyor." deniyor.

Toplu cezalandırılma korkusu, muhalefeti susturmak için kullanılıyor. Kuzey Kore'deki yetkililer, rutin olarak, hükümete muhalif oldukları algılananları, gardiyanlar tarafından işkence, açlık ve zorunlu çalıştırmayla sınıyor. Öte yandan muhalif oldukları belirlenen kişiler, uzak bölgelerdeki gizli siyasi hapishane kamplarına gönderiliyor.

Bu bağlamda yeni uygulamaya konan şort giyme yasağına uymayan kadınların, her türlü orantısız cezaya çarptırılabilmesinin önü açılıyor.

LİDER KİM ÜLKENİN TÜM KAYNAKLARINI NÜKLEER ENERJİYE AKITIYOR

Kim soyunun Kuzey Kore'de iktidara gelen üçüncü üyesi olan Kim Jong Un, ülkesinin neredeyse tüm servetini ve kaynaklarını dünyanın en güçlü füze ve nükleer "stratejik cephaneliğini" geliştirmek için harcıyor.

Geçen hafta Kim, ordusunun üst düzey generalini görevden almış ve savaş olasılığı, silah üretiminde artış ve askeri tatbikatların genişletilmesi için daha fazla hazırlık yapılması çağrısında bulunmuştu.

