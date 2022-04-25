Yaşam kalitenizi arttırıp keşke yıllar önce alsaydım diyeceğiniz ev ürünleri

İşlevi kendisinden büyük, birbirinden fonksiyonel ürünlerle evinizin havasının ne kadar değişebileceğine inanamazsınız! Birkaç eşya değişikliği sayesinde evinizde daha kaliteli zaman geçirebilir, kahvenizi keyifle yudumlayabilirsiniz. Dar alanlardan maksimum verimi almak, evdeki her köşeyi en ideal şekilde değerlendirmek ve mutfak işlerinizi daha pratik hâle getirmek için sizi daha fazla bekletmeden şöyle alalım!

1. Yatak üstü kahvaltı masalarına güncelleme geldi

İnterGo Renkli Laptop Sehpası, alana kadar yokluğunu fark etmeseniz de evinize girdiği andan itibaren baş tacı edeceğiniz kullanışlı bir parça! Ergonomik yapısı sayesinde kullanmadığınız zamanlarda kolayca katlayarak muhafaza etmeniz mümkün. Ahşap görünümüyle şıklık vadeden sehpanın hafifliği, evin istediğiniz yerine rahatça taşımanıza imkân tanır. Katlanabilen masa sayesinde pazar kahvaltılarını yatağınıza taşıyabilir, konforun tadını keyifle çıkarabilirsiniz. Sandalye tepesinde oturmaktan ağrıyan belinizi rahatlatmak için çalışmanıza koltukta devam edebilirsiniz. Bu sayede dersinizi ya da işinizi yarıda bırakmak zorunda kalmazsınız.

2. Rende yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Trend Kitchen 3 Başlıklı Çevirme Kollu Sebze Doğrayıcı ile mutfakta harcadığınız zamanı azaltabilir, kahvenizi keyifle yudumlamaya vakit ayırabilirsiniz. Yemek yemek her ne kadar zevkli bir iş olsa da malzemeleri doğramak ya da rende yapmak çoğu kişi için eziyet haline dönüşebiliyor! Sebze doğrayıcısının çevirme koluyla rendeleme işlemini çok daha pratik ve güvenli şekilde yapabilir, parmaklarınızı olası kazalardan koruyabilirsiniz. Rendeleme dışında dilimleme ve öğütme özelliklerine de sahip doğrayıcı, silikon tabanı sayesinde tezgâha tam oturduğu için kayma yapmaz. Ayrıca paslanmaz çelik bıçağını uzun süre güvenle kullanabilirsiniz. Üstelik ürünün temizlemesi de çok kolay.

3. Evinizin havasını değiştirin

Discover Sihirli Küre Hava Temizleyici, evine ferahlık getirmek ve tazelenmek isteyenler için oldukça ideal. Avucunuza sığabilen küçük boyutlu hava temizleyicisinin etkisine inanamayacaksınız! Musluk suyuyla çalışabilen hava temizleyicisinin, kullanımı oldukça pratik. Ürünü, kapalı alanlardaki havanın kalitesini artırmak ve çalışırken zihninizi daha berrak tutmak için kullanabilirsiniz. Kalıcı etkisi uzun süren temizleyici, aynı zamanda odadaki havayı nemlendirir ve kötü kokuları yok eder. Dekoratif tasarımıyla masanızın üzerinde ya da rafta kullanarak evinizi daha şık hâle getirebilirsiniz. Dilerseniz evinizin mis gibi kokması için temizleyicinin içindeki suya birkaç damla lavanta veya okaliptus esansı da ekleyebilirsiniz.

4. Dekoratif bir dokunuş: gramofon

Vanilya Home Design Akustik Gramofon ile evinize şık bir dokunuş yapabilirsiniz. Telefon tutuculu nostaljik gramofon, dilediğiniz her ortamda telefonunuzdan başka bir cihaza ihtiyaç duymadan kaliteli bir müzik deneyimi yaşamanızı sağlar. Ahşap tasarımı sayesinde müzik dinlemediğiniz zamanlarda evinize şık bir hava katmak için dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Kalınlığı, 13 mm'yi geçmeyen her telefon ile uyumlu. Gövde kısmında kayın ağacı kullanılan gramofon; yüksek akustik ses özelliğine sahip. Bu sayede net ve kaliteli bir sesle kesintisiz bir şekilde müzik dinlemenizi sağlar. Dayanıklı ürünü, uzun süre güvenle kullanabilirsiniz.

5. Bu koltuk sehpası yaşam kalitenizi artıracak

Televizyon izlerken, arkadaşlarınızla sohbet ederken veya kitap okurken çayınızı ya da kahvenizi nereye koyacağınızı bilemiyor ve koltuğa dökülmesinden endişe duyuyorsanız karşınızda, PLUSAKSESUAR Ahşap Dekoratif Koltuk Yan Sehpası! Ürün, oturma odası ve salonlara şık bir hava katarken konforu da yanında getiriyor. Yer kaplamayan küçük boyutlu yan sehpayı, koltuğunuzun kenarına sabitleyerek kullanabilirsiniz. Dekoratif tasarımı sayesinde geleneksel zigon sehpalar yerine daha modern bir ürüne sahip olabilirsiniz. Yan sehpa; aynı zamanda kitap, dergi ve gazeteler için de mini kitaplık vazifesi görüyor. Koltuk sehpasının şık ahşap görünümü, evinize çok yakışacak!

6. Portatif bir dolaba kim hayır diyebilir?

Evinizdeki dolap kenarı gibi kör noktalarda kalan ve kullanılamadığı için sizi rahatsız eden boşlukları değerlendirmek için aradığınız ürün tam olarak BİTERSE Tekerlekli Çok Amaçlı Dolap Kenarı Düzenleyici Raf! Evinizin her köşesinde kullanabileceğiniz dolap düzenleyici ile dar alanları en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Banyo, dolap içi, mutfak ve daha pek çok alanda kullanabileceğiniz çok amaçlı dolap rafını, biraz süsleyerek oturma odanızda bile konumlandırabilirsiniz. Tekerlekleri sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Ayrıca çok katlı olduğu için birçok ürünü aynı yerde muhafaza edebilirsiniz.

7. Silikon kapaklar sayesinde yiyecekler ilk günkü tazeliğinde kalıyor

Arsimo Tazeliği Koruyan Saklama Kabı Kapağı, her mutfakta olması gereken demirbaşlardan biri! Altı farklı ebatta sunulan kapaklar, farklı büyüklükteki saklama kapları için oldukça uygun. Silikon yapısı sayesinde kırılmayan kapakları uzun süre güvenle kullanabilir, yiyeceklerinizi ilk günkü tazeliğiyle muhafaza edebilirsiniz. Kapağın esnek yapısı, saklama kabının ağız kısmına kolayca oturur. Böylece yiyecekler, hava almaz ve dolapta kötü bir kokuya sebep olmaz. Silikon kapakları, karpuz gibi yarısı kesildiğinde kuruyan ya da buruşan meyvelerin üzerine de kapatabilirsiniz. Bütün yiyecekleri, bu şekilde saklayarak israfın önüne geçebilirsiniz. Koruyucu kapakları, bulaşık makinesinde kolayca temizleyebilirsiniz.

8. Klozet üstü düzenleyici raf hem şık hem kullanışlı

Webkapında Klozet Üstü Banyo Düzenleyici Raf ile evdeki her alanı değerlendirme şansı ayağınıza geldi! "Ufak bir banyom var. Neyi nereye koyacağımı bilemiyorum!" diyorsanız tam size göre bir ürünle karşınızdayız. Klozet üstü raf düzenleyici sayesinde ekstra alana gerek duymadan kişisel bakım ürünleri, havluları ya da dilediğiniz eşyaları tek yerde toplayarak düzenli bir görünüm elde edebilirsiniz. Suya dayanıklı paslanmaz materyalden üretilen raf, dekoratif olarak da kullanılabilir. Dilerseniz banyonuzu daha şık hâle getirmek için raflara küçük kokulu mumlar yerleştirebilirsiniz. Kolayca kurulabilen raf düzenleyiciyi evin farklı bir alanında da değerlendirebilirsiniz.

9. Ütü tabularını yıkıyoruz

"En sevilmeyen ev işi nedir?" anketi yapılsa ütü, kesinlikle ilk üçe girer! Reidan Profesyonel Dikey Ütü ile işinizi pratik biçimde halledebilir, ütü yapmaya harcadığınız zamanı azaltabilirsiniz. Hafif yapısı sayesinde kolunuz yorulmadan hızlı bir şekilde kıyafetlerinizi ütüleyebilirsiniz. Mini boyutu sayesinde el ütüsünü özellikle seyahatlerde bavulunuzdan eksik etmeyeceksiniz! Ergonomik başlığı, yoğun buhar gücü ve hızlı ısınma özelliği bulunan ürün, en kırışık kıyafetleri bile zorlanmadan ütülemenize yardımcı olur. Spontane gelişen buluşmalara hazırlanırken gömleğiniz ütüsüzse dert etmenize gerek yok! "Keşke daha önce alsaydım." diye düşüneceğiniz ütü sayesinde ev işleri 0, siz 1!

10. "Evde vakum makinesi de olur muymuş?" demeyin

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Freshpack Ev Tipi Elektrikli Gıda Vakum Makinesi, yaşam kalitenizi artırmanızı sağlayacak ürünlerden biri. Yiyecekleri vakumlayarak muhafaza eden ürün, tazeliğin uzun süre korunmasına yardımcı olur. Kuru ve ıslak olmak üzere iki farklı modu bulunan makine, yiyeceğin türüne göre saklama seçeneği sunar. Et, balık ve tavuklar için ıslak modu; kaşar peyniri, sosis gibi yiyecekler için kuru modu kullanabilirsiniz. Böylece vakum makinesini daha verimli biçimde değerlendirebilirsiniz. Uzun yolculuklara çıkarken bozulabilecek yiyecekleri vakumlu cihaz sayesinde güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Ayrıca önemli belge ve fotoğraf gibi eşyaların uzun süre sararmadan durmasını sağlar.