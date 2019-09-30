'Yaşamsal Satranç' kitabı beynin sırlarını aralayacak

İSTANBUL, (DHA)- BEYİNLE ilgili son araştırmaların sonuçlarını akıcı bir dille özetleyen Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Çiftçi'nin eseri 'Yaşamsal Satranç', Destek Yayınları'ndan çıktı.

Yaşamsal Satranç'ı canlıların yaşamlarını sürdürmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve hedeflerine ulaşabilmek için zihinsel becerilerini kullandıkları stratejik oyun olarak tanımlayan Prof. Dr. Talat Çiftçi, beynin bölümlerini doğru zamanda ve doğru şekilde kullananların bu oyunda başarılı olduğuna dikkat çekti. İnsanın yaratıcı kimliğini satranç taşlarından vezire, bilge kimliğini kaleye, duygusal kimliğini file, bedensel kimliğini ata ve fizyolojik kimliğini piyona benzeten Prof. Dr. Talat Çiftçi, kitabında insan beynindeki stratejik karar sürecinin ileri düzeyde bilgi işleme gerektirdiğini anlattı.

"SİYASET GELİŞTİRİCİLER DİKKATLE OKUMALI"

Prof. Dr. Talat Çiftçi, insanı farklılaştıran en önemli becerinin 'Stratejik Yaratıcılık' olduğu vurgulayarak, "Strateji oluşturma sürecinde gelecekle ilgili beklentileri içeren senaryolar önem kazanır. Profesyonel strateji geliştirme çalışmalarında iyimser ve kötümser beklentiler birlikte değerlendirilir. İki ihtimalde de ayakta kalabilecek strateji oluşturmak başarı şansımızı artıracaktır. Bu bakışla seçenekler kıyaslandığında geleceğe yönelik bir hazırlık yapılması mümkün olur. İnsanı farklılaştıran en önemli beceri stratejik yaratıcılıktır. Bazı insanlar ve toplumların stratejik yaratıcılıkta neden ileri gittiği bu kitapta inceleniyor. Özellikle siyaset geliştiricilerin dikkatle okuması gerekiyor" diye konuştu.