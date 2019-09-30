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'Yaşamsal Satranç' kitabı beynin sırlarını aralayacak

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 10:47 | Son Güncelleme

BEYİNLE ilgili son araştırmaların sonuçlarını akıcı bir dille özetleyen Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

'Yaşamsal Satranç' kitabı beynin sırlarını aralayacak

İSTANBUL, (DHA)- BEYİNLE ilgili son araştırmaların sonuçlarını akıcı bir dille özetleyen Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Çiftçi'nin eseri 'Yaşamsal Satranç', Destek Yayınları'ndan çıktı.

Yaşamsal Satranç'ı canlıların yaşamlarını sürdürmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve hedeflerine ulaşabilmek için zihinsel becerilerini kullandıkları stratejik oyun olarak tanımlayan Prof. Dr. Talat Çiftçi, beynin bölümlerini doğru zamanda ve doğru şekilde kullananların bu oyunda başarılı olduğuna dikkat çekti. İnsanın yaratıcı kimliğini satranç taşlarından vezire, bilge kimliğini kaleye, duygusal kimliğini file, bedensel kimliğini ata ve fizyolojik kimliğini piyona benzeten Prof. Dr. Talat Çiftçi, kitabında insan beynindeki stratejik karar sürecinin ileri düzeyde bilgi işleme gerektirdiğini anlattı.

"SİYASET GELİŞTİRİCİLER DİKKATLE OKUMALI"

Prof. Dr. Talat Çiftçi, insanı farklılaştıran en önemli becerinin 'Stratejik Yaratıcılık' olduğu vurgulayarak, "Strateji oluşturma sürecinde gelecekle ilgili beklentileri içeren senaryolar önem kazanır. Profesyonel strateji geliştirme çalışmalarında iyimser ve kötümser beklentiler birlikte değerlendirilir. İki ihtimalde de ayakta kalabilecek strateji oluşturmak başarı şansımızı artıracaktır. Bu bakışla seçenekler kıyaslandığında geleceğe yönelik bir hazırlık yapılması mümkün olur. İnsanı farklılaştıran en önemli beceri stratejik yaratıcılıktır. Bazı insanlar ve toplumların stratejik yaratıcılıkta neden ileri gittiği bu kitapta inceleniyor. Özellikle siyaset geliştiricilerin dikkatle okuması gerekiyor" diye konuştu.

BEYNİN 5 BÖLÜMÜ İNCELENDİ

Kitabında beynin sol ve sağ bölümlerinin işlevlerini ayrıntılı biçimde inceleyen Prof. Dr. Talat Çiftçi, insanı hayvanlardan ayıran en önemli özelliğin, beynin yüzde 80’ini oluşturan Neokorteks olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Talat Çiftçi, “Neokorteks, bireyin sosyokültürel birikimine, gelecek vizyonuna, stratejik bakışına, yenilik ve yaratıcılığına ev sahipliği yapar” dedi.

Kitapta beyinle ilgili 5 bölüm, yani Otonom Sistem, Sürüngen Beyni, Memeli Beyni, Sol Beyin ve Sağ Beyinin işlevleri, son bilimsel bulguları ışığında anlatılıyor. Yaşamsal Satranç’ta insanlık tarihine yön veren buluşların nasıl yapıldığı da, beynin çalışma ilkeleri ışığında öyküleniyor.

PROF. DR. TALAT ÇİFTÇİ HAKKINDA

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kimya mühendisliği eğitimi alan Prof. Dr. Talat Çiftçi, bilimsel çalışmalarını daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde, Rutgers Üniversitesi'nde sürdürdü. Uluslararası yayınlar ve kitaplarda çok sayıda makalesi yayınlanan Prof. Dr. Talat Çiftçi, çeşitli bilimsel projeleri yönetti. Türkiye’ye döndükten sonra özel sektörde görev üstlenen ve biyoteknolojinin Türkiye'deki gelişimine öncülük eden Prof. Dr. Talat Çiftçi, bir dönem boyunca düzenlediği 'Teknorama Toplantıları' ile de teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Prof. Dr. Talat Çiftçi, halen Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapıyor.

'Yaşamsal Satranç' kitabı beynin sırlarını aralayacak

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