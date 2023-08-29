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Yaşayan Nostradamus Athos Salome'den 2024 kehaneti! Dehşet verici olaylar birbiri ardına gerçekleşecek

29.08.2023 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşayan Nostradamus olarak bilinen Brezilyalı kahin Athos Salome'nin 2024 yılı kehanetleri yeniden gündem oldu. Daha önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar yaşanan tüm olayları bildiği öne sürülen ünlü kahin, 2024 yılını işaret edip gerçekleşmesi muhtemel olan dehşet verici olayları sıraladı.

Yaşayan Nostradamus Athos Salome'den 2024 kehaneti! Dehşet verici olaylar birbiri ardına gerçekleşecek

Athos Salome, Brezilya'nın Nostradamus'u olarak tanınıyor. Son dönemde tutturduğu kehanetleri ile gündemden düşmeyen ünlü kahin, bir süre önce dile getirdiği tahminler ile yeniden gündem oldu.

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KORONAVİRÜS DAHİL 21. YÜZYILA DAMGA VURAN OLAYLARI BİLMİŞTİ

Yeni tip koronavirüs salgını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü gibi 21'inci yüzyıla damga vuran olayları bilen 36 yaşındaki kahin; ABD'nin 2024 ya da 2026 yılında bir saldırıyla sarsılacağını ve işgal tehlikesi altına gireceğini iddia etti.

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"AMACIM KORKU VE PANİK YARATMAK DEĞİL" DEDİ AMA...

Daha önce İngiliz tabloid gazete Daily Star'a konuşan Salome sosyal medyada yeniden gündem oldu. "Bir çift büyük lider ABD'yi cehenneme çevirmek için birleşecek. Daha önce yaşadığımız 11 Eylül saldırılarından bile daha yıkıcı olacak." diyen Brezilyalı kahin, "Amacım korku ve panik yaratmak değil" ifadelerini kullandı.

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Salome açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu tür şeylerin yaşanmasını önlemek için zamanımız var." dedi. Sözlerine, "Kendimi bir falcı olarak görmüyorum. Tahminler halkı umutsuzluğa sürüklemeden bir uyarı olarak yapılmıştır. Bu umutsuzluk için bir neden değil, daha çok tahminlerin büyük liderlere ulaşması ve en kötüsünü önlemek için bir şeyler yapılmasını umut ediyorum. İnsanlar zarar görmeden önce bombayı etkisiz hale getirmeleri gerekiyor"

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