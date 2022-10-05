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Yaşlandıkça değişmeye başlıyor! Ancak peniste görülen bu değişim doktora gitmeniz için uyarıyor

05.10.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuz yaşlandıkça sürekli olarak değişim yaşıyor. Bu değişimler saçımızdan tırnaklarımıza kadar fark edilebiliyor. Cinsel organlar da değişen vücut bölümleri arasında bulunuyor. Peniste görülen bazı değişimler normal olarak kabul edilse de aşağıda yer alan olağandışı durumlarda doktora başvurmanız gerekiyor.

Yaşlandıkça değişmeye başlıyor! Ancak peniste görülen bu değişim doktora gitmeniz için uyarıyor

Erkeklerin doğurganlığı da kadınlar gibi zamanla azalmaktadır. Ancak yaşlılığın etkisi sadece doğurganlığa değil çeşitli cinsel sorunlarına ve penis değişikliklerine de neden olmaktadır. Penis , diğer vücut bölümlerinin yanı sıra yaşlanma sürecine karşı hassastır ve bu nedenle bir takım değişiklikler belirgin olabilir. Daha az testosteron üretmekten kasık kıllarının rengindeki değişikliklere kadar, erkekler yaşlandıkça meydana gelen birkaç şey vardır. Bu durumlar endişeye neden olsa da birçok değişim normaldir.

PENİSTE GÖRÜLEN DEĞİŞİMLER

RENK DEĞİŞİMLERİ

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Penisin kendisi renk değiştirir, ancak daha çok kasık kılları değiştirir. Bunun nedeni, bir saç folikülünde daha az pigment hücresi olduğunda, o saç telinin artık o kadar fazla melanin içermemesi ve daha şeffaf bir renk haline gelmesidir. WebMD, "Her kasık kıl folikülünün içindeki pigment hücreleri, saçınızın rengini sarı, kahverengi veya siyah olarak veren melanin adı verilen bir kimyasal üretir" diyor. "Yaşlandıkça pigment hücreleri ölür, melanin üretimi yavaşlar ve kasık kıllarınız gri veya beyaz olur. Aşağıdaki kılların 35 ya da 65 yaşında grileşip açılmaması, büyük ölçüde ailenizden miras aldığınız genlere bağlıdır."

TESTİS BÜZÜLMELERİ

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Tıbbi olarak testiküler atrofi olarak bilinen, bir veya her iki testisin küçülmesidir. Bu, vücudun en yüksek üreme yıllarından sonra daha az testosteron veya sperm üretmesiyle ortaya çıkan doğal bir süreçtir. Testis dokusu kütlesi de azalabilir.

PENİS KÜÇÜLMESİ

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Penis küçülmesi yaşlandıkça belirgin olabilir, ancak bunlar aynı zamanda yüksek tansiyon veya tıkanmış kan damarlarını içeren bir dizi sağlık sorununa da bağlı olabilir. Bu, penisinizin içindeki erektil dokunun süngerimsi tüplerindeki kas hücrelerinin solmasına neden olabilir. WebMD, "Düşük testosteron seviyeleri ile birlikte kan akışındaki düşüş bu organı küçültebilir" diyor.

ŞEKLİNİN KIVRILMASI

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Teknik olarak penis eğriliği olarak bilinen, özellikle bir erkek yaşlandıkça rahatsızlık vermediği sürece genellikle normaldir. Yaşlandıkça, penis çevresindeki deri gevşer ve eğri daha belirgin görünür. Dr Matthew Mintz, "Kavisli bir penise sahip olmak yaygındır ve yaşla birlikte değişebilir ama bu durum daha ciddi bir hastalığın belirtisi de olabilir" dedi. Peyronie hastalığının erken bir belirtisi olabilir. Kavisli penisinize kalınlaşmış bir bölge veya penisin gövdesinde sert bir yumru veya peniste ağrı – genellikle ereksiyon sırasında – eşlik ediyorsa, doktorunuzla konuşmak en iyisidir.

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