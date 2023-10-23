HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaşlı adam, kendisini ölüme götüren olayı tarlasında çalışırken yaşadı! Hızla eve gidip eşinden ilacını aldı ama hayatını kaybetti

Yaşlı adam, kendisini ölüme götüren olayı tarlasında çalışırken yaşadı! Hızla eve gidip eşinden ilacını aldı ama hayatını kaybetti

23.10.2023 17:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Eynesil ilçesinde tarlasında çalışırken arı saldırısına uğrayan 87 yaşındaki Ahmet İncekara, arı sokması sonucu hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Yaşlı adam, kendisini ölüme götüren olayı tarlasında çalışırken yaşadı! Hızla eve gidip eşinden ilacını aldı ama hayatını kaybetti

Köseli Mahallesi'nde 87 yaşındaki Ahmet İncekara kendi tarlasında çalışırken arı saldırısına uğradı. Daha önce arı sokmasına karşı ciddi bir alerjisi olduğunu bilen İncekara, hızla eve gidip eşinden alerji ilacını aldı ve dinlenmeye çalıştı. Ancak eşinin endişelenip kontrol etmesi üzerine hiçbir tepki vermediği görüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Eve çağrılan 112 acil servisi ekiplerinin müdahalesinin ardından İncekara, Eynesil Devlet Hastanesi'ne nakledildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

AW059520_02

Cenazesi Eynesil merkezdeki Yeni Camii önünde kılınan cenaze namazının ardından Köseli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti yerel seçimler için AK Parti'yle anlaşma yaptı mı?İYİ Parti yerel seçimler için AK Parti'yle anlaşma yaptı mı?
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a görüşme talebi!Davutoğlu'ndan Erdoğan'a görüşme talebi!
Feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralıFeci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Giresun Eynesil arı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

22 yıl sonra saklandığı yerden bulundu

22 yıl sonra saklandığı yerden bulundu

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.