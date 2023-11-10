Yaşlı adamı aracının içinde öldüresiye dövdüler: İzmir'de motokurye dehşeti! Müdahalelere aldırmayıp vurmaya devam ettiler

Yaşlı adamla trafik tartışması yaşayan motokuryelere aynı firmada çalıştığı arkadaşları da dahil olup dehşet saçtılar. Motokuryeler dövdükleri adamdan bir de şikayetçi oldu. Darp anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOL VERMEME TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. 63 yaşındaki servis sürücüsü Mehmet Y. ile motokurye arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmayı gören çevredeki diğer motokuryelerin de olaya dahil olması üzerine yaşlı servis şoförü 3 motokuryenin saldırısına uğradı.

YAŞLI ADAMIN YAŞADIĞI DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kavgayı gören esnaf ve vatandaşların araya girerek olayı yatıştırmaya çalışmasına rağmen 3 motokurye, yaşlı adamı kimseye aldırış etmeden darbetmeye başladı. Bir vatandaş tarafından ise yaşlı servis şoförünün uğradığı saldırı anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şoför kapısını açan iki motokuryenin Mehmet Y.’ye saldırdığı, bir başka motokuryenin ise yolcu kapısını açarak aracın içine girip yaşlı adamı darbettiği, vatandaşların ise saldırganları uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Öte yandan vatandaşların, bölgeden kaçarak uzaklaşmak isteyen saldırganların etrafını çevirdiği, polisler gelene kadar bırakmadığı da bir başka cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

SALDIRGANLAR DA YAŞLI ADAMDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

İhbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda polis ekiplerince saldırgan motokuryeler A. T., E. Ç. ve M. C.Ö. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı servis şoförü ise ambulans ile İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki tedavisinin ardından polis merkezine giden Mehmet Y., saldırganlardan şikayetçi olurken, şahısların da Mehmet Y.’den şikayetçi oldukları öğrenildi.

Öte yandan, çevredeki esnafın da motokuryelerden rahatsız oldukları, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(İHA)





