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Yaşlı adamı korkutup... Boğazına bıçak dayayıp 600 bin TL'sini gasbettiler

05.08.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları E.V.'yi (85) korkutup bankadaki hesabından çektirdikleri 600 bin TL ile cep telefonu ve otomobilini gasbettikleri ileri sürülen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden İ.A. (23) tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşlı adamı korkutup... Boğazına bıçak dayayıp 600 bin TL'sini gasbettiler

Kent merkezinde yaşayan E.V.'yi, geçen 2 Ağustos'ta telefonla arayan 3 kişi, iddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Banka hesabınız Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kullanıyor. Paraları inceleyeceğiz" diye korkutup, bankadan parasını çekmesini istedi.

BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP GASBETTİ

Bunun üzerine E.V., hesabındaki 600 bin lirayı çekti, adından da otomobiliyle, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerden İ.A. ile buluşmak için Pamukkale’nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormana gitti. İ.A., burada cebinden çıkardığı bıçağı E.V. boğazına dayayıp, yanındaki 600 bin TL ile cep telefonu ve otomobilini gasp etti. E.V., Kınıklı Polis Merkezi'ne gidip, yaşadıklarını anlatarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Çevredeki güvelik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin İ.A., F.B. (28) ve amcasının oğlu A.B. (36), olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, şüphelileri evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.A. tutuklanırken, F.B. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Denizli gasp

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