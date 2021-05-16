Yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezlerine ve huzurevlerine ziyaretçi yasağı kalktı mı? Huzurevlerine ziyaret ne zaman açılacak?

17 gündür devam eden tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın sabah 05:00 itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları merakla beklenirken, tam kapanma döneminin bitişiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yeni genelge ile yayınlandı. Peki yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezlerine ve huzurevlerine ziyaretçi yasağı kalktı mı?
İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için oldukça merak edilen yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir ziyaret yasağı uygulanan yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma ve bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacak.
Genelgede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar ile ilgili yer alan diğer bazı kararlar ise şöyle;
"18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır. "