Yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezlerine ve huzurevlerine ziyaretçi yasağı kalktı mı? Huzurevlerine ziyaret ne zaman açılacak?

17 gündür devam eden tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın sabah 05:00 itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları merakla beklenirken, tam kapanma döneminin bitişiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yeni genelge ile yayınlandı. Peki yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezlerine ve huzurevlerine ziyaretçi yasağı kalktı mı?

YAŞLI BAKIMEVİ, REHABİLİTASYON MERKEZLERİNE VE HUZUREVLERİNE ZİYARETÇİ YASAĞI KALKTI MI? HUZUREVLERİ ZİYARETLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için oldukça merak edilen yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir ziyaret yasağı uygulanan yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma ve bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacak.

Genelgede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar ile ilgili yer alan diğer bazı kararlar ise şöyle;

"18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.