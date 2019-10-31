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Yaşlı erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan kadının, kandırdığı kişilerle kuyumcuda altın beğenme anının görüntüleri ortaya çıktı. Yaşlı erkekleri dolandıran kadın, yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te özellikle yaşlı erkekleri evlenme vaadiyle dolandıran kadın, 10-24 Nisan 2019 tarihlerinde 2 kişiyi kandırdı. Kuyumcu dükkanlarını gezerek beğendiği altınları düğün hediyesi olarak alan kadın, ortalıktan kayboldu. Mağdurların polise gitmesinin ardından ekipler, güvenlik kameralarından kadının altın beğenme görüntülerinden eşgalini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Kadının kimliğini de tespit eden ekipler kısa sürede kadını yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadının işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Evlilik vaadi dolandırıcılık

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