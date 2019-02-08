Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Muhtarlığın gönül verilerek yapılacak bir iş olduğunu söyleyen Karaoğlan, her gün muhtar olduğu mahalledeki sokakları tek tek gezip yardıma ihtiyacı olanlara ulaşıyor. 80 yaşındaki Ayşe Demirdöven de Karaoğlan'dan 'Benim oğlum o' diyerek bahsediyor. İşte yaptıklarıyla takdir toplayan o muhtar...

Aydın'ın Karacasu ilçesi merkez mahallelerinden Cabi Mahallesi Muhtarı Tayfun Karaoğlan, "Muhtarlık sadece evrak işi değildir" diyerek yaptığı iyilik hareketi ile takdir topladı.3 çocuğu ilçe dışında ikamet eden, memleketini sevdiği için onlarla gitmek yerine ilçesinde kalmayı tercih eden Ayşe Demirdöven’in en büyük desteği mahalle sakinleri ile birlikte muhtar Tayfun Karaoğlan oldu.

Kaymakamlığın yaptığı evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Demirdöven'in evine giderek soba kovasını hazırlayan Karaoğlan gönüllere dokunuyor. Her gün yaşlı kadının evine gelerek bir isteği olup olmadığını soran ayrıca kış günlerinde sobası yakan Karaoğlan, muhtarlığın gönül verilerek yapılacak bir iş olduğunu dile getirdi.

Muhtardan “oğlum” diyerek söz eden yaşlı kadın, “Buraya gelip her konuda bana yardımcı olur. Benim oğlum o. Sobayı hazırlıyor. Odun çıkarıveriyor. Severim ben onu. Mahallemizin çocuğu” dedi.

Muhtarlığın sadece evrak iş olmadığını söyleyen Tayfun Karaoğlan, bir muhtar mahallelinin her sorununa koşması gerektiğini dile getirdi. Karaoğlan, şunları söyledi: