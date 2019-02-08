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Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 10:34 | Son Güncelleme

Aydın'ın Karacasu ilçesi merkez mahallelerinden Cabi Mahallesi Muhtarı Tayfun Karaoğlan, 80 yaşındaki Ayşe Demirdöven için yaptıklarıyla göz doldurdu. Yaşlı kadının her gün evine giderek sobasını yakan, çamaşır makinesini çalıştıran Mahalle Muhtarı Tayfun Karaoğlan, diğer mahalle sakinleri tarafından da çok seviliyor.

Muhtarlığın gönül verilerek yapılacak bir iş olduğunu söyleyen Karaoğlan, her gün muhtar olduğu mahalledeki sokakları tek tek gezip yardıma ihtiyacı olanlara ulaşıyor. 80 yaşındaki Ayşe Demirdöven de Karaoğlan'dan 'Benim oğlum o' diyerek bahsediyor. İşte yaptıklarıyla takdir toplayan o muhtar...

Aydın'ın Karacasu ilçesi merkez mahallelerinden Cabi Mahallesi Muhtarı Tayfun Karaoğlan, "Muhtarlık sadece evrak işi değildir" diyerek yaptığı iyilik hareketi ile takdir topladı.3 çocuğu ilçe dışında ikamet eden, memleketini sevdiği için onlarla gitmek yerine ilçesinde kalmayı tercih eden Ayşe Demirdöven’in en büyük desteği mahalle sakinleri ile birlikte muhtar Tayfun Karaoğlan oldu.
Kaymakamlığın yaptığı evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Demirdöven'in evine giderek soba kovasını hazırlayan Karaoğlan gönüllere dokunuyor. Her gün yaşlı kadının evine gelerek bir isteği olup olmadığını soran ayrıca kış günlerinde sobası yakan Karaoğlan, muhtarlığın gönül verilerek yapılacak bir iş olduğunu dile getirdi.
Muhtardan “oğlum” diyerek söz eden yaşlı kadın, “Buraya gelip her konuda bana yardımcı olur. Benim oğlum o. Sobayı hazırlıyor. Odun çıkarıveriyor. Severim ben onu. Mahallemizin çocuğu” dedi.
Muhtarlığın sadece evrak iş olmadığını söyleyen Tayfun Karaoğlan, bir muhtar mahallelinin her sorununa koşması gerektiğini dile getirdi. Karaoğlan, şunları söyledi:
“Arada bir gelirim çocuklarıyla görüştürürüm. Sobasını yakarım. Çamaşır makinesini de açarım. Ben işimi seviyorum. İnsanları seviyorum. Muhtarlık sadece evrak işleri değildir. Muhtarın bunlarla da ilgilenmesi gerekir. 2 kova hazırlıyorum. Muhtar seçildiğimden beri her gün uğruyorum. Ben mahallede devamlı gezerim. Nerede sıkıntı varsa, kimin ne derdi varsa anında orada olurum. Yoksa içim rahat etmez. Herkesin yapacağı iş değildir. Gönül vermek gerekir” (İHA)
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Aydın muhtar

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