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Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

  SAMSUN'da, telefon dolandırıcılığı yöntemi ile 'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek, yaşlı kadınların ziynet eşyaları ve paralarını alan 1'i Suriye uyruklu 3 şüpheli, yakalandı.  Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde tek başına yaşayan N.A.'yı (70), 8 Ocak'ta polis olduğunu öne sürerek arayan çete üyeleri, 'Evinize gelecek polisler arama yapacak.

SAMSUN'da, telefon dolandırıcılığı yöntemi ile 'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek, yaşlı kadınların ziynet eşyaları ve paralarını alan 1'i Suriye uyruklu 3 şüpheli, yakalandı.
Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde tek başına yaşayan N.A.'yı (70), 8 Ocak'ta polis olduğunu öne sürerek arayan çete üyeleri, 'Evinize gelecek polisler arama yapacak. Aramadan önce elinizdeki bütün ziynet eşyalarını ve parayı polise teslim edin. Eğer aramada daha fazlası bulunursa tamamına el konulacak' dedi. Ardından çete üyesi Serhat İ. (25) eve giderek N.A.'dan 2 bin dolar, 6 bin TL ve 40 gram altın alıp, 'Soruşturma sonrası paranız size teslim edecek, geçmiş olsun' deyip evden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan N.A. polisi arayarak, 'Kefen param çalındı' diyerek ihbarda bulundu. 22 Ocak'ta ise İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde F.E.'nin (63) yine aynı yöntemle 3 bin TL, 30 gram altın, 4 çeyrek ve 1 yarım altını alındı.
OTOMOBİL YAKALATTI
Şikayet üzerine bina çevresinde bulunan bütün güvenlik kameralarına el koyan ekipler, 31 KH 319 plakalı otomobilin iki binanın çevresinde göründüğünü tespit etti. Takibe alınan aracın, olayların ardından Havza yönüne gittiğini belirledi. Harekete geçen polis, otomobili ve içinde bulunan Serhat İ., dayısı Necati K. (36) ve Suriye uyruklu Muhammed M.'yi (33) gözaltına aldı. Araçta arama yapan polis, dolandırıcılık yoluyla elde edilen ziynet eşyası ve parayı da ele geçirdi. Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, konuyla ilgili şikayetçi olan kadınlar ise evlerine gelerek arama yapan sahte polisin Serhat İ. olduğunu doğruladı. Gözaltına alınan şüpheliler, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Otomobilde ele geçirilen ziynet eşyası ve paralar ise sahiplerine teslim edildi.

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