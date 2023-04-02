Yaşlılık izlerini anında yok ediyor! 10 saniyede 20 yaş gençleştiriyor

Yüzdeki kırışıklıklardan kurtulmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Yaş ilerledikçe derinleşen kırışıklıklara yapılan estetik işlemler kısa süreli de olsa etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Ancak yanlış yapılan botoks işlemleri yüzde ifadesiz bir görünüme yol açabiliyor. Bu sebeple birçok kadın yaşlılık izlerini geçirmek için evde yapılabilecek maske tarifleri arıyor. TikTok'ta kendi gençleşme yöntemini paylaşan bir kadın oldukça dikkat çekiyor.

MEYVE KABUKLARINI ATMAYIN

Daha genç ve dinamik görünüm için cilt bakımına, doğru makyaj stillerine ve sizi genç gösterecek saç renklerine ihtiyaç duyuluyor. Cildinizi kurutmayacak doğru bir nemlendirici ve hava kapalı olsa bile süreceğiniz güneş koruyucu cildinizin korunmasını sağlıyor. Bunların yanı sıra muz, elma gibi meyvelerin kabuklarını sürerek ve yüz yogası yaparak kırışık görünümünü azaltmak mümkün olabiliyor.

ANINDA GELEN GENÇLİK

Ancak daha hızlı bir gençleşme isteyenler daha farklı çözümler arıyor. TikTok'ta paylaşım yapan Chloe Waterz yüzüne yapıştırdığı bantlar ve doğru makyaj teknikleri ile anında genç bir görünüme kavuştuğunu gösteriyor.

Chloe, yüzünün her iki yan tarafına yerleştirdiği görünmez bantları kafasının arkasında birleştirerek gergin bir cilt oluşturuyor.

Gergin cildini desteklemek adına yaptığı doğru makyajlar ile genç ve dinamik bir görünüm elde eden Chloe'nin değişimi hayran bırakıyor.

Videoyu izleyen birçok sosyal medya kullanıcısı bu değişime inanamadığını paylaşsa da Chloe, yayınladığı diğer videolar da yüz bantlama yönteminin etkilerini sık sık göstererek güven sağlıyor.





