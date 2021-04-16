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Yaşlılıkta psikolojiyi korumanın yolları

16.04.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat uzun bir yolculuktur ve yaşlanmak bu yolculuğun en keyifli duraklarından biridir. Günümüzde yaşlılık kavramımız biraz değişti. Eskiden kendilerini hayattan izole eden yaşlılarımız şimdi daha çok hayatın içine karışarak geçmişte yapamadıkları deneyimleri bir nevi telafi etmeye çalışıyor. Böylece her günleri daha çok anlam kazanıyor ve hayattan daha çok keyif alıyorlar.

Yaşlılıkta psikolojiyi korumanın yolları

Hepimizi için yaşlanmak kaçınılmaz bir durumdur. Bugün dünyada yaşlı nüfus, genç nüfusa göre daha hızlı artmaktadır. Yaşlanmayla birlikte, birçok aktivitemiz azalır. Özellikle emeklilik gibi durumlarda kişiler, sosyal hayattan uzaklaşıp yalnız kalabilirler. Bununla birlikte yaşlılıkta yakınların ya da eşin ölümü, kişiyi daha da yalnızlaştırır. Hayatın bu dönemindeki değişimler, insanların çoğu için baş edilmesi zor durumlardır. Aktif bir insanın hastalık ve fiziksel kısıtlılıklar nedeniyle yaşamdan uzak kalması oldukça güçtür. Günümüzde yaşlanmayla baş etmek için birçok kişi estetik uygulamalar yaptırmaktadır. Beden ve yüzdeki değişimlere de ayak uydurmak kişiyi zorlayabilir. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney yaşlılıkla baş etmenin yolları konusu hakkında bilgiler verdi.

EGZERSİZ YAPIN

Yaşlanmayla birlikte fiziksel aktivitede azalma olur. Ancak gençlik hatta çocukluk yıllarından itibaren egzersiz yapan kişilerde, yaşlılıkta da fiziksel olarak gerileme az olur.

DIŞARIDA ZAMAN GEÇİRİN

Birçok yaşlı çeşitli bahanelerle evden pek çıkmak istemezler. Oysaki dışarıda gezmek, yeni uyaranlara maruz kalmayı sağlar. Bu da kişiyi hazır ve zinde tutar.

GÜNLÜK GAZETE OKUYUN

Yaşlı bireylerin çoğu gündemle pek ilgilenmezler. Aksine günlük hayattan haberdar olmak, siyaset okumak, gündemi takip etmek, kişiyi zihinsel olarak dinç tutar. Bunamayı geciktirir.

İNSANLARLA İLİŞKİNİZİ DEVAM ETTİRİN

Eski çalıştığınız yere uğramak, arkadaşlarınızla görüşmek sizi yaşamın içinde tutacaktır.

GÖNÜLLÜ İŞLERLE UĞRAŞIN

Yaş itibarı ile deneyimlerinizi aktarıp, insanlara yardımcı olmak, size işe yaramaya devam ettiğinizi hissettirir.

YİYECEKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Sağlığı korumanın en önemli yöntemi, hastalanmamak için yeme içme düzenine dikkat etmektir.

GENÇLERLE SOHBET EDİN

Gençlerle görüşmek ve sohbet etmek, yaşlı kişiyi yaşamın içinde kalmasına teşvik eder.

HOBİ EDİNİN

Özellikle emekli olan kişiler üretmeye alışıktırlar. Bir anda üretimden çekilmek işe yaramazlık hissi yaratır. Bunun için mutlaka uğraşacağınız bir alanınız olsun.

SEYAHAT EDİN

Ekonomik gücünüz nispetinde seyahat etmek, yeni yerler görmek kişinin öğrenme heyecanını ayakta tutar.

ŞEHRİNİZİ GEZİN

Birçok şehirde yaşlıların belediye otobüsleriyle seyahati ücretsizdir. Bir başka semte gitmek çevreyle teması artırır. Böylece zihinsel işlevlerinizi korur.

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