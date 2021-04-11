HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Parkinson tedavisinde çözüm beyin pili mi?

Parkinson tedavisinde çözüm beyin pili mi?

11.04.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parkinson günümüzde hızla yaygınlaşan bir hastalık haline geldi. Parkinson belirtileri arasında elde titremenin önde geldiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Nazan Eryiğit, genellikle yaşlılarda görülen parkinsonun tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

Parkinson tedavisinde çözüm beyin pili mi?

Parkinson, beyinde dopamin adı verilen, hücreler arasında haberleşmeyi sağlayan maddenin üretiminde görevli hücrelerin bozulması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu da hastalarda hareketlerde yavaşlık, dinlenme halindeyken titreme, psikolojik şikâyetlere sebep olabilmektedir. Nöroloji Uzmanı Dr. Nazan Eryiğit bu hastalığın daha çok kimlerde görüldüğü ve belirtileri hakkında şunları söyledi: “Bu hastalık genellikle 60 yaş üstü bireylerde görülür. Genetik formu yani ailede bu hastalıktan muzdarip kişiler varsa 40’lı yaşlarda da ortaya çıkabilir. Parkinson hastalığı riski, yaşlanma ile birlikte artış gösterir. Erkeklerde, kuyu suyu kullananlarda, kırsal bölgede yaşayanlarda, tarım ilaçları kullananlarda ve ailede Parkinson olanlarda daha yüksektir. Titreme(tremor), sertlik(rijidite), hareket yavaşlığı(bradikinezi), duruş ve denge bozukluğu(postural instabilite) ana belirtileridir. Bilişsel bozukluk, öne eğik yürüme, omuz ağrıları, kabızlık, idrar kaçırma, ortostatik hipotansiyon, uyku bozuklukları diğer belirtilerdir. İstirahat halindeyken asimetrik el-kol-bacak titremesi, hareketlerde, konuşmada, mimik kullanmada yavaşlama, ağızdan salya akması, yürürken öne eğilme gibi belirtileri farkeden kişilerin nöroloji uzmanına başvurması çok önemlidir.”

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, hastalık hakkında ayrıca şunları ekledi: “Tanı, öncelikle nörolojik muayeneyle başka durumlardan kaynaklanan Parkinsonizm nedenlerini dışlamak için radyolojik görüntülemeler yapılarak konulabilir. Tedavide eksik olan dopaminin yerine konmasını sağlayan Levodopa kullanılır. İlaca yanıt vermeyen kişilerde ve uygun vakalarda ise beyin pili (DBS) uygulaması önerilir. Bu uygulama ülkemizde çok başarılı nöroloji-nöroşirurji ekiplerince yapılmaktadır.”

Eryiğit, yukarıda belirtilen tedaviler dışında parkinson hastalarının günlük hayatını kolaylaştırabilecek önerileri şöyle sıralıyor:

  • Konuşarak ya da çalan bir şarkıya eşlik ederek konuşma pratiği yapmak
  • Elde rahat tutulabilen ve kırılmayan materyalden yapılmış çatal, bıçak vb. mutfak malzemelerinin kullanmak
  • Halı, kilim gibi ayağa dolanmaya müsait döşemelerin kaldırmak
  • Kişisel bakımı lavabo önüne konulan tabure ile oturarak yapmak
  • Banyo ve tuvalet duvarlarına destek amaçlı özel tutacakların takmak
  • İçecekler için pipet kullanmak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardıKısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
Dikkat: Bu besinler kan şekerini hızlı yükseltiyor!Dikkat: Bu besinler kan şekerini hızlı yükseltiyor!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
el ayak hastalığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.