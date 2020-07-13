Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

Tüm narenciyeler gibi limonun da birden fazla kullanım alanının olması çok da şaşırtıcı değil aslında. İçeriğindeki yüksek C vitamini ve antioksidanlarla limon, sadece salata sosu olmaktan çıkalı çok oldu. Suyu dışında başta kabuğu olmak üzere bugün limondan çok farklı şekillerde faydalanabiliyoruz. Aromaterapi uygulamalarında da uzun yıllar boyunca limon yağının da tercih edilmesi tesadüf değil. Turunçgiller ailesinin bu küçük üyesinden başucunuzda bulundurarak da fayda sağlamanız mümkün. Hazırsanız yatak odasında limon bulundurmanın hayatınızı nasıl değiştireceğini anlatmaya başlayalım:

YATAK ODANIZA LİMON KOYDUĞUNUZDA SİZİ NELER BEKLER?

1. KALİTELİ NEFES

Antibakteriyel özelliği ile limon uyurken solunduğunda solunumu iyileştirir. Özellikle kronik sinüzit sorunu yaşayanların burun deliklerini açarak rahatlatır. Yatağınızın yanında bulunduracağınız limon dilimleri özellikle kışın soğuk algınlığında rahatça nefes almanıza yardımcı olur. Eğer astım hastasıysanız yatak odanızda limon bulundurarak akciğerlerinize giden hava yollarını ferahlatabilirsiniz.

2. HAVANIZI DEĞİŞTİRİN

Limonun detoks etkisinden faydalanmak için sadece suyunuza eklemek zorunda değilsiniz. Limon dilimlerinin güçlü aroması, uyurken soluğunuz havanın kalitesini de arttırmaya hazır. Yapmanız gereken tek şey başucunuza yakın bulundurmak! Ayrıca konsantrasyon güçlüğü ve odaklanma sorunu yaşıyorsanız mutlaka yatak odanızda limon bulundurmalısınız. Limonun güçlü aromasını düzenli solumak zihni aktifleştirmeye ve belleği geliştirmeye yardımcı olur. Japonya'da verimliliği arttırmak için çalışma alanlarında bugün bile uçucu limon yağı kullanılmaya devam ediyor.