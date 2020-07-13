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Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

İlkokulda öğrenilen "ufacık tefecik içi dolu turşucuk" bilmecesinin cevabını hatırlıyor musunuz? Evet yanılmadınız; cevap limon. Boyutuna kıyasla her gün keşfedilen yeni bir faydası ile devleşen limon, bu kez hayat kalitenizi arttırmaya yardımcı olacak. Yatak odanızda limon bulundurmanın faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız.

Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

İçindekiler

  • YATAK ODANIZA LİMON KOYDUĞUNUZDA SİZİ NELER BEKLER?
  • 1. KALİTELİ NEFES
  • 2. HAVANIZI DEĞİŞTİRİN
  • 3. SAKİNLEŞİP KAYGILARDAN UZAKLAŞIN
  • 4. DOĞAL BÖCEK KOVUCU
  • 5. KAN BASINCINI KONTROL ALTINA ALIN

Tüm narenciyeler gibi limonun da birden fazla kullanım alanının olması çok da şaşırtıcı değil aslında. İçeriğindeki yüksek C vitamini ve antioksidanlarla limon, sadece salata sosu olmaktan çıkalı çok oldu. Suyu dışında başta kabuğu olmak üzere bugün limondan çok farklı şekillerde faydalanabiliyoruz. Aromaterapi uygulamalarında da uzun yıllar boyunca limon yağının da tercih edilmesi tesadüf değil. Turunçgiller ailesinin bu küçük üyesinden başucunuzda bulundurarak da fayda sağlamanız mümkün. Hazırsanız yatak odasında limon bulundurmanın hayatınızı nasıl değiştireceğini anlatmaya başlayalım:

YATAK ODANIZA LİMON KOYDUĞUNUZDA SİZİ NELER BEKLER?

1. KALİTELİ NEFES

Antibakteriyel özelliği ile limon uyurken solunduğunda solunumu iyileştirir. Özellikle kronik sinüzit sorunu yaşayanların burun deliklerini açarak rahatlatır. Yatağınızın yanında bulunduracağınız limon dilimleri özellikle kışın soğuk algınlığında rahatça nefes almanıza yardımcı olur. Eğer astım hastasıysanız yatak odanızda limon bulundurarak akciğerlerinize giden hava yollarını ferahlatabilirsiniz.

2. HAVANIZI DEĞİŞTİRİN

Limonun detoks etkisinden faydalanmak için sadece suyunuza eklemek zorunda değilsiniz. Limon dilimlerinin güçlü aroması, uyurken soluğunuz havanın kalitesini de arttırmaya hazır. Yapmanız gereken tek şey başucunuza yakın bulundurmak! Ayrıca konsantrasyon güçlüğü ve odaklanma sorunu yaşıyorsanız mutlaka yatak odanızda limon bulundurmalısınız. Limonun güçlü aromasını düzenli solumak zihni aktifleştirmeye ve belleği geliştirmeye yardımcı olur. Japonya'da verimliliği arttırmak için çalışma alanlarında bugün bile uçucu limon yağı kullanılmaya devam ediyor.

3. SAKİNLEŞİP KAYGILARDAN UZAKLAŞIN

Limonun serotonin üretimini arttırdığı araştırmalarla kanıtlanmıştır. Mutluluk hormonu diye adlandırılan serotonin insana canlılık ve zindelik verir. Kaygı stres düzeyinizi birkaç dilim limonla uyurken düzenlemek depresyon ilaçlarından daha cazip değil mi? Yatak odanızda bulunduracağınız limon sayesinde, güne daha enerjik ve daha mutlu uyanmanız mümkün. Bir süre sonra çalar saate ihtiyaç duymadan uykunuzu tam almış olarak erken kalkabilirsiniz.

4. DOĞAL BÖCEK KOVUCU

Uykunuzun en tatlı yerindeyken bir sivrisinek sesi ile uyandırılmak hiç de hoş olmasa gerek. Kimyasal sinek ve böcek ilaçları yerine limondan faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırma limonun kokusunun sivrisinek ve böcekler üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Maksimum fayda için ortadan bölünmüş bir limona karanfil taneleri batırmayı deneyebilirsiniz.

5. KAN BASINCINI KONTROL ALTINA ALIN

Yüksek tansiyon sıkıntısı yaşayanların günlük hayatta sıklıkla limon tükettiklerini mutlaka duymuşsunuz. Limon kokusu da kan basıncının düşmesine etkilidir. Oral yoldan limonu tüketmenin yanı sıra, kan basıncını kontrol altına almak için yatak odanızda limon bulundurmak isteyebilirsiniz.

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