Yataktan kalkamıyordu, 'mandallamayla' ABD'ye uçtu

Alparslan ÇINAR- Sedat ÜNAL/ANTALYA, (DHA) - MUĞLA'da yaşayan ve kalp kapağındaki kaçak nedeniyle yatağından kalkamaz, yürüyemez hale gelen Süleyman Dirik (70), Antalya'da yapılan 'mandallama' operasyonuyla sağlığına kavuştu ve iki hafta sonra da ABD'ye gitti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan evli 2 çocuk babası işçi emeklisi Süleyman Dirik, 2003 yılında ağaç keserken aniden rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dirik ameliyata alınarak önce by-pass oldu, hemen ardından kalp pili takıldı. Ancak ilerleyen yıllarda rahatsızlıkları artan Dirik'in alp kapakçığında kaçak tespit edildi. Dirik yürüyemez ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi.

Medicalpark Antalya Hastanesi'ne götürülen Dirik, Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Ateş tarafından muayene edildi. Cerrahi müdahalenin çok riskli olduğunu belirleyen Dr. Ateş, Türkiye'de son dönemlerde kullanılmaya başlanan 'mandallama' yöntemini önerdi. Dirik, kasıktan ya da damardan girilerek kalbin iki kapağını birbirine tutturmak suretiyle gerçekleştirilen ameliyat sayesinde kısa sürede ayağa kalktı.

AMELİYATTAN 2 HAFTA SONRA UÇTU

Hastanın yaşı ve vücut fonksiyonları gereği ağır cerrahi müdahaleyi kaldıramayacak durumda olduğu için mandallama yöntemini kullanarak kalp kapağındaki kaçak sorununu giderdiklerini belirten Dr. İsmail Ateş, hastanın 3 gün sonra taburcu olduğunu söyledi. Dirik'in taburcu olduktan 15 gün sonra seyahate çıktığını anlatan Dr. Ateş, “Hastamızın ABD'de bir torunu olmuş ve bize onu görmeyi çok istediğini söylüyordu. Genel durumunu gözledik ve izin verdik. 14 saatlik uçuşun ardından torununun yanına gitti. Böyle bir hasta için bu durum beklenen bir şey değildi" dedi.

'BUNU NEDEN GETİRDİNİZ ÖLECEK'

Ameliyat sonrası yaşadığı süreci anlatan Süleyman Dirik ise öncesinde yataktan kalkacak hali olmadığını söyledi. Yemeğini dahi yardım edilmeden yiyemediğini belirten Dirik, “Gezmediğim doktor kalmadı. En son hastaneye gittiğimde 'Bunu niye getirdiniz ölecek' dediler. Eskiden yürüyemiyordum, şimdi araba kullanıyorum. Ameliyattan iki hafta sonra ABD'ye bile gittim" dedi.

'SABAHA KADAR BAĞIRIYOR, KOMŞULAR RAHATSIZ OLUYORDU'

Dirik'in eşi Saadet Dirik de bu ameliyattan sonra gördüklerine çok şaşırdığını belirtti. Ameliyat öncesinde çok zor günler geçirdiklerini ve bir türlü çare bulamadıklarını ifade eden Dirik, “Sabaha kadar bağırıyordu, komşular rahatsız oluyor, 'Neyi var?' diye soruyorlardı. Durumu çok kötü oldu, yemek bile yiyemiyordu. Şimdi çok iyi, araba sürüyor, kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu duruma geleceği aklıma gelmezdi" diye konuştu.

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