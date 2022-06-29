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Yatmadan önce mutlaka için! Doğal olarak kilo vermeye başlayacaksınız

29.06.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku düzeni ile kilo kontrolü arasında doğrudan bir bağlantı olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya çıktı. Kilo vermek istiyorsanız beslenme düzeni, sağlıklı yaşam ve spor dışında uyku düzeninize de özen göstermeniz gerekiyor. Bunların yanı sıra iyi bir gece uykusu aldığınızda, metabolizmanız daha verimli çalışabilir, bu nedenle sağlıklı bir kiloya ulaşmayı ve korumayı daha mümkün hale getirir. Bir de uyumadan önce bu içecekleri içerseniz kilo vermeniz daha da hızlanabilir.

Yatmadan önce mutlaka için! Doğal olarak kilo vermeye başlayacaksınız

Uyku ve kilo yönetimi arasındaki doğrudan bağlantıyı çok az kişi biliyor. İyi bir gece uykusu aldığınızda metabolizmanız daha verimli çalışabilir. Kilo vermek için birçok şeye olduğu gibi uyku düzeninize de dikkat etmeniz gerekiyor. Herhangi bir diyetin önemli bir parçası, iyi bir gece uykusudur.

Rahat bir gece uyku çekmenizi ve metabolizmanızı uykudayken bile çalışmasına yardımcı olabilecek sayısız lezzetli içecekler var. Kilo vermeye çalışıyorsanız bu bitki çaylarını yatmadan önce içerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI

Rahat bir uyku çekmenin en büyük yardımcılarından birinin papatya çayı olduğunu bilmeyen yoktur. Altın değerindeki papatya çayı, uyku düzeninize katkıda bulunduğu gibi kilo vermeye de yardımcı olabilir. Çalışmalara göre, hafif bir yatıştırıcı görevi gören ve aynı zamanda glikoz kontrolüne yardımcı olabilecek glisin içeriyor.

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KEFİR

Kremamsı kıvamı ile bilinen kefir çoğu kişi için iştah açıcı gelmese de bağırsaklar için harikadır. Kefir temelde fermente süttür ve bağırsaktaki sağlıklı bakterilerin artmasına yardımcı olur. Bu, vücudun genel mineral ve vitamin emilimini ve sindirim yeteneklerini geliştirecektir. Ayrıca uykulu bir etki yarattığı da bilinmektedir.

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SU, BAL VE LİMON

Sadece kilo vermeyi değil aynı zamanda sağlığınıza da iyi gelecek olan ılık su, bal ve limon karışımı vücudunuzda harikalar yaratabilir. Toksinlerin vücuttan atılması için su gerekliyken, bal kusursuz bir cilde yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır. Limon ayrıca karaciğeri temizlemeye ve depolanmış toksinleri gidermeye yardımcı olur. Bu müthiş üçlü, kesinlikle istenen sonuçları getirecek ve yatmadan önce rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

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SALATALIK SUYU

Su içeriği yüksek olan salatalık düşük kalorisiyle ön plana çıkıyor. Metabolizmayı hızlandırır, tok tutar ve şişkinliği rahatlatır.

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ZENCEFİLLİ LİMONLU SU

Zencefil ve limonun her ikisi de anti-inflamatuar ve metabolizmayı hızlandırıcı özellikler taşır. Birlikte, yatmadan önce mükemmel, güçlü bir zayıflama kürü olabilir.

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ELMALI TARÇINLI SU

Elma yemeyi seviyorsanız bir de içmeyi deneyin. En sevilen zayıflama içeceklerinden biri olan elmalı tarçınlı su önemli bir antioksidan kaynağıdır. Suyu kaynatıp elma dilimleri ekleyerek bir süre kaynatıp altını kapatın. Ilıklaşınca içebilirsiniz. Tarçın eklemeyi unutmayın.


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