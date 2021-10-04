Yattığınızda konforu sonuna kadar hissedeceğiniz en iyi yatak modelleri

Hepimizin bildiği gibi geceleri vücudumuz dinlenmeye çekiliyor. Aslında bunu bir nevi güncelleme olarak adlandırabiliriz. Vücut tüm gece boyu sistemi kapatarak sabah yeniden başlamak üzere hazırlanıyor. Eğer yorgun uyanıyor ve ağrılarınız oluyorsa yatak seçiminizi gözden geçirmenizde fayda var. Elbette ki tek tek mağaza gezmenize gerek yok. Kumaşına, fiziki yapısına, rahatlığına ve ölçüsüne göre pek çok yatak çeşidi var. Artık gelişen teknolojiyle birlikte tüm en iyi yatak marka ve modelleri parmaklarınızın ucunda, tek bir tıkla!

W. Cotton Tek Kişilik Pedli Yatak, uzun yıllar uykunuza eşlik ediyor!



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Bildiğiniz gibi, yataklar çift veya tek yönlü kullanım imkanı sunuyor. Her iki seçeneğin de kendine göre avantajı var elbette. Ancak belli bir ağırlıkta bulunan döşekleri çevirmek zor olabiliyor. Eğer siz de bu konuda zorlanacağınızı düşünüyorsanız bu yatak önerimizi değerlendirebilirsiniz. Çünkü W. Cotton Yatak, tek taraflı kullanım imkanıyla kolaylık ve konfor sağlıyor. Hem de uzun yıllar bu rahatlığı koruyor. Nasıl mı? Hacimli ve ekstra dolgun yatak şiltesiyle. Ayrıca W. Cotton Tek Kişilik Yatak, 100x200 cm ölçüsü ile geniş bir alan sunuyor.

Hyper Soft Sünger sistemi ve yumuşacık dokusuyla mutluluk veren bu yatağı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İstikbal Sleepwell Energy Yatak ile güne mutlu başlayın!



Yaylı yatak tipleri dünyada en çok satılan modeller arasında yer alıyor. Ekonomik olması nedeniyle rağbet görüyor olsa da yüksek konfor da sağlıyor elbette. İstikbal Sleepwell Energy Yatak, bu açıdan bakıldığında iyi bir seçenek gibi görünüyor. Rahat ve konforlu uyku sağlayan bir sistemle donatılmış. Quanteck Sleep Teknolojisi sayesinde doğal bir enerji terapisi yapıyor diyebiliriz. Güne mutlu başlamanın sırrı da buradan geliyor. Ayrıca geliştirilen en iyi yay tiplerinden birine sahip. Havuzlamalı SL Yay Sistemi sayesinde vücudun yatakla teması artıyor ve sonuç: Kaliteli derin bir uyku.

Daha fazla detay için buraya tıklayabilir yatak yorumlarına da ulaşabilirsiniz.

Wellmatt Lateks Yatak (18 cm Tek Blok) ile doğadan gelen konforu keşfedin!



Buluttan bir yatak hayal ettiniz mi hiç? Bazı yataklar yattığınızda pamuk gibi bir his uyandırıyor. Üstelik bir de doğal malzemeden üretiliyorsa söylenecek söz kalmıyor. Ürün; lateks, yaysız yatak grubunda yer alıyor. Kauçuk ağacının bitki öz sütünden üretilen bir yatak. İşte Wellmatt Lateks Yatak, kullanıcılarını bu doğallıkla buluşturuyor. Üstelik doğal olana ulaşmak bu kadar kolay değilken... Wellmatt Lateks Yatak, esnek yapıda ve vücut şeklinize kolayca uyum sağlıyor. 7 bölgeli konfor sistemiyle sunduğu rahatlığı tartışmaya gerek yok bizce. Parasını fazlasıyla hak ettiğini söylüyor kullanıcıları. Öyleyse, doğadan gelen konforu keşfetmek için ne bekliyorsunuz?

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Niron Silver Tam Ortopedik Sert Yatak ile ağrılarınıza veda edin!



Ortopedik olmayan yatakta uyuyorsanız sabahları ağrılarla uyanmak kaçınılmaz olur. Özellikle uzun süreli kullanım, kronik ağrılara sebebiyet verebilir. Niron Silver Yatak, Multi Spring Yay teknolojisi ile bu sorunu çözüyor. Bedeninizin ihtiyacı olan en ideal sertlik oranını ayarlıyor ve böylece yatak ortopedik bir yapıya kavuşmuş oluyor. Ayrıca çökmeye karşı dayanıklı bir malzemeden üretildiği için de uzun ömürlü kullanım imkanı sunuyor. Ortopedik yapısı ile ağrılarınıza veda etmenizi sağlarken ekonomik yönüyle de bütçenize katkıda bulunuyor. Konforu biraz daha arttırmak isterseniz yatak şiltelerine de göz atabilirsiniz.

Niron Silver Çift Kişilik Yatak'ı detaylı bir şekilde incelemek için tıklayın.

Alerjenlerden uzak bir uyku için: Bamboo Visco Sünger Yatak



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Toz, akar ve küf gibi etkenler alerjiye neden olabiliyor. Eğer bir de alerjiye yatkınsanız, yatak seçerken dikkatli olmanızı öneririz. Çünkü yatağın malzemesine göre toz tutma kapasitesi değişiyor. Visco yataklar, açık hücreli yapıdan oluşuyor. Bu nedenle diğer yataklara kıyasla daha az alerjen barındırdığını söylemek mümkün. Soft sünger ve visco malzeme kombinasyonundan oluşan bu yatak tamamen ortopedik. Bamboo kumaşı ile ayrı bir huzurlu hissettiriyor. Visco sünger yatakta aradığınız konforu bulacağınıza eminiz. Alerjenlerden uzak kaliteli bir uyku için şans vermeye ne dersiniz?

Yatak ölçülerine ve tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Teninize kuş tüyü sünger dokunuşu...



Gece boyunca bedeninize temas eden yatağınızın dokusunu nasıl tercih edersiniz? Pamuklu, kuş tüyü, bambu... Yumuşak dokunuşu seviyorsanız Niron Visco Ergonomik Yatak’ı sizin için seçtik. Kuş tüyü sünger yapısı ile soft dokuya sahip. Visco yaysız yatak grubuna dahil olan bu ürün, vücudunuzun şekline uyum sağlıyor. Bu sayede omurganıza tam destek! Malzeme olarak pamuklu örme kumaştan oluşuyor. Hava alan dokusu, rahatlatıcı etkisi ile kaliteli ve konforlu uyku sizi bekliyor. Bu arada yatağınızı ters düz yapmanıza hiç gerek yok. Tek yönüyle işin üstesinden geliyor.

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Yatak odanızın yıldızı: İşbir Yatak Boss



Bazı yatak modelleri üstün teknoloji ile donatılır. Tüm sistem sadece sizin konforunuz düşünerek tasarlanır. İşte, bu yataklar büyük bir alkışı hak ediyor. En iyi yatak markalarından biri olan İşbir Yatak, Boss modelinde Aeromax Konfor Katmanı ile kullanıcılardan tam not alıyor. Peki, ne yapar bu sistem? Vücudunuzu en üst düzeyde desteklerken sarıp sarmalayan bir his uyandırır. Yüksek kilolarda bile aynı konfordan şaşmıyor. 7 Zone Adaptive Katmanı ile boyun, sırt ve bel gibi önemli noktalar güvende. Yıldız derken şaka yapmıyorduk.

Ayrıntılar için sizi buraya alalım.

Bütçemi yormasın ama konforlu da olsun diyorsanız...



Yatak seçiminde her ne kadar konfor ön planda olsa da bazen hayat şartları ayağımızı yorganımıza göre uzatmamızı gerektirir. Neyse ki böyle ürün çeşidi çok... Bütçenize ve uykunuza destek için Yataş Rina Yaylı Yatak’ı size önerebiliriz. Dolgulu yapısı ile yıllarca değişmeden kalitesini koruyor. Uzun yıllar kullanma imkanı ile ekonomik yönden de yüzünüzü güldürecek gibi. Eğer uykunuzda dönüp duruyorsanız sizin için ideal olabilir. Kenar destek yüzeyleri sayesinde geniş bir alanda mışıl mışıl uyuyabilirsiniz. Ayrıca çift tarafıyla da konforlu bir uyku mümkün.

Yataş Rina Yaylı Yatak'ı inceleyerek buradan satın alabilirsiniz. Dilerseniz yatak minderlerine de bakabilirsiniz.

Korkmayın korkmayın, çökmüyor...



Yatakların en sıkıntılı yanlarından biri de çökme meselesi. Kısa sürede çöken yataklar gerçekten sinir bozucu! Bir de çocuklarınız varsa zıplamaları kaçınılmaz olur. Royal Double Çift Kişilik Yatak, çökmeyi önlemek amacıyla Herkül Yay Sistemi ile donatılmış. Bu yapısı sayesinde çökme derdinden kurtulmak mümkün görünüyor. Yatak boyunca devam eden yay sistemi bedeninizin ihtiyacı olan basıncı sağlayarak ergonomiklik kazandırıyor. Yani hem çökme derdi yok hem de ekstra konforlu. Kumaş konusuna gelince çift tarafında farklı kumaş var: Aleo Vera ve Bambu. Uzun ömürlü olması açısından yatağın belirli aralıklarla yönünün değiştirilmesi gerekiyor.

Fiyat performans açısından tam not alan Royal Double Side Yatak’ın yorumlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Cildinizin dostu aleo vera, yatağınızla buluşuyor!



Aleo vera, bu kez karşımıza kumaş yapısında çıkıyor. İsmi bile ferahlatıcı bir etki yapıyor sanki. Lafı uzatmadan Mobpazar Aloe Vera Kumaşlı Yaylı Yatak’ı yakından inceleyelim. Konforlu ve üst düzey rahatlık için önemli olan sadece yatağın yay sistemi değil elbette. Memnuniyet sağlaması açısından kumaş malzemesi de oldukça önemli. Aleo vera kumaşı, hacimli ve esnek bir özelliğe sahip. Vücut ısınızı korurken dinlendirici bir uyku da sağlıyor. Yay sistemi ise tüm ağırlığınızı eşit olarak her yana dağıtmak üzere tasarlanmış durumda. Artık konforlu ve huzurlu geceler sizi bekliyor.

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