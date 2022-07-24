Yavru kediye kalp mesajı yapan esnaf! Anne kedinin gözleri önünde hayata geri döndürdü

Sultangazi'de seyir halindeki otomobil, esnafın baktığı yavru kediye çarptı, sürücü durmayarak kaçtı. Yavru kediyi alan çocuklar, esnafın yanına götürdü.

YAVRU KEDİYE 10 DAKİKA KALP MESAJI YAPTI

Önce şoka giren esnaf, Furkan Demir, iş yerinin önüne bırakılan ve kalbi durduğunu fark ettiği kediye kalp masajı yapmaya başladı.

Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapan Demir, yavru kediyi hayata döndürdü.

ANNE KEDİ O ANLARI İZLEDİ

Anne kedi ise olan bitenleri izleyerek, bir an olsun bulunduğu bölgeden ayrılmadı. Yavru kediyi anne kedinin yanına bırakan Demir, daha sonra tesadüfen olay yerinden geçen ve Beykoz'da hayvan barınağında çalıştığı öğrenilen kişiye kediyi teslim etti.

Yavru kedi, Beykoz'daki barınağa götürüldü. Tedavisi devam eden kedinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

