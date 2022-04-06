Yavuz Ağıralioğlu: İYİ Parti'den ayrılmayacağım, iyilik adına mücadeleye devam edeceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen hafta yaptığı değişiklikte Başkanlık Divanı'nda yeniden görev vermediği İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden ayrılacağı iddialarına "İyilik adına mücadele etmeye devam edeceğim" açıklamasıyla nokta koydu.

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda "Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı" olarak görevini Rıdvan Uz'a devreden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısına katıldı.

Ağıralioğlu, İYİ Parti lideri Akşener'in konuşmasının ardından Meclis kulisinde gazetecilere açıklama yaptı.

Son divan değişikliğinin kamuoyunda "Partinin siyaset tarzı mı değişiyor?" tartışmalarını beraberinde getirdiğini belirten Ağıralioğlu, "Türkiye'de siyasi kamplaşmaların, siyasi kompartımanların, herkesin kendi cenazesine herkesin kendi düğününe sevinip üzülebildiği steril alanlar oluşturmuştur" dedi.

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimize namus sözümüz şudur: Ben bunca kamplaşmanın arasında bunca siyasi kompartımanlar arasında, herkesin kendine üzülüp kendine sevindiği bu zeminde, memleketimin ortak üzüntüsü olabilmenin iftiharıyla partide iyilik adına mücadele etmeye devam edeceğim.

"Dün İYİ Partimizin Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Bey'in mevzuyla ilgili bir soruya verdiği cevap, bu değişikliğin bir görev değişikliği olduğu, bir tarzı siyasetten vazgeçildiği endişelerini giderecek şekildedir. Partimiz adına yapılan açıklama, partimizde siyasi olarak tarzın değiştiği iddialarını boşa çıkaracak, endişeleri ortadan kaldıracak bir açıklamadır."

Akşener'le görüşecek

Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceğini de açıklayan Ağıralioğlu, "İyilik yolunda, iyilerle memleketin selameti için mücadele edeceğiz" dedi.

Ağıralioğlu, "Dört yıldır siyasetin bu kadar kamplaştığı bir zeminde herkesin üzüntüsü olmak benim şerefimdir. Bu şerefi kendi adıma partimin sorumlulukları adına taşımaya devam edeceğim" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta, partisinin Eylül 2020'de yapılan 2. Olağan Kurultayı'nın ardından, kamuoyunda "A Takımı" olarak da nitelendirilen Başkanlık Divanı'nda kapsamlı değişikliğe gitmişti.

Kuruluşundan bu yana parti teşkilatını kuran isimlerden olan ve partide "ikinci adam" olarak nitelendirilen Koray Aydın, Teşkilat Başkanlığı'ndan alınarak Siyasi İşler Başkanlığı'na kaydırılmıştı.

Genel Başkan Yardımcılığından alınan Yavuz Ağıralioğlu'na ise yeni Başkanlık Divanı'nda görev verilmemişti.

Yavuz Ağıralioğlu Ocak ayında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti.

Ağıralioğlu, "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır" demişti.

