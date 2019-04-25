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"Yayaya yol verdim" diyen sürücüleri kameralar yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:17 | Son Güncelleme

Edirne'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde "yayalara yol verdim" diyen sürücüler, kural ihlallerinin kameralar aracılığıyla tespit edildiğini görünce verilen cezayı kabullenmek zorunda kaldı - Şubat ayından bu yana yapılan denetimlerde 2 bin araç kontrol edildi, 75 sürücüye 488 lira ceza uygulandı

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Denetimlerde "Yayalara yol verdim" diyen ancak kamera kayıtlarında kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesine ve buna ilişkin farkındalık kampanyaları yürütülmesine rağmen, yaya geçidinde geçiş üstünlüğünü yayalara vermeyen sürücülerin olduğu görülüyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman farkındalık oluşması amacıyla kampanyalar yürütüyor, yaya önceliğine riayet etmeyen sürücülerin tespitleri için uygulamalar yapıyor.

Bu kapsamda, şubat ayından bu yana Edirne'de 2 bin araç sürücüsü denetlendi.

Uygulamanın oturması amacıyla ilk etapta ceza yerine hatalı sürücünün uyarıldığı 3 aylık denetimlerde 75 araç sürücüsüne ceza uygulandı. Yayaya yol vermeyen sürücülere 3 aylık denetimlerde 36 bin 600 lira ceza kesildi.

İhlallerin tamamı itiraza mahal vermemek amacıyla yaka ve araç kameralarıyla görüntülendi, kaydedildi.

- İtiraz edene kayıt gösterildi

Kimi zaman uzaktan kamera ile sivil ekiplerce yapılan denetimlerin yanı sıra kimi zaman da uygulamayı resmi ekipler yapıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamaların birini de AA ekibi görüntüledi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İlhami Ertem Caddesi'ndeki denetimde 1 saatte 200'e yakın aracın geçişi ve geçiş üstünlüğüne riayeti takip edildi.

Denetimlerde kurala uyanların yanı sıra yaya için durmasına rağmen bir an önce geçmeye çalışan sürücülerinde olduğu gözlendi.

- Kameraya yakalandılar

Yayalara yol vermediği için durdurulan sürücülerin bazıları "Ben yayalara yol verdim" şeklinde kendini savundu.

Sürücüler, kural ihlallerinin kameralar aracılığıyla tespit edildiğini görünce verilen cezayı kabullenmek zorunda kaldı.

Denetimde yayalara yol vermediği belirlenen 5 sürücüye 488'er lira ceza kesildi.

Ekipler, durarak yayalara yol veren sürücülere ise teşekkür etti.

- Geçiş hakkı yayalarda

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayaya çarpma şeklindeki kazalara yönelik önemli bir adım atılarak "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu.

Düzenlemeye göre, araç sürücüleri, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa durarak ilk geçiş hakkını onlara vermek zorunda.

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