Yayıncıların artık harici mikrofon kullanmasına gerek yok

Bunun için Logitech'den yayıncıları hedefleyen, hem mikrofonu hem de sesi adının hakkını verir düzeyde profesyonel işler çıkarttığını iddia ettiği en güncel oyuncu kulaklığı G PRO X'e yakından bakıyoruz

G PRO X ÖZELLİKLERİ İLE BİZE NELER SUNUYOR?

G Pro X; markanın en son tasarımı olan 50mm çapında ki Pro G sürülerle donatılmış, profesyonel oyuncular ve yayıncıları hedef alan çok yönlü bir kulaklık. DTS Headphone X ile güçlendirilen 7.1 Sanal surround desteğini de beraberinde getiren kulaklığın dikkat çekici yanları sadece sürücü kalitesiyle sınırlı kalmıyor.

G Pro X, Logitech'in ortak çalıştığı Blue Voice markasının yazılımsal desteğine sahip ve bir kulaklık için daha fazlasını sunmaya aday çok iyi bir dahili mikrofon ile beraber geliyor. Peki, bu mikrofon sayesinde ister yayın ister videolarınız isterseniz de online oyunlarda karşı tarafa sesinizi adeta profesyonel bir harici mikrofon kullanıyormuşcasına iletmeniz ne kadar mümkün hale gelebiliyor?

Logitech G Hub yazılımı aracılığı ile daha önce hiç bir kulaklıkta görmediğiniz kadar çok equalizer seçeneğine sahip kulaklığa daha yakından bakalım;