"Yayıncılık sektörünün ulaştığı ekonomik büyüklük 7 milyar lirayı aştı"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, "Ülkemizde yayıncılık sektörünün ulaştığı ekonomik büyüklük 7 milyar lirayı aşmış. 20 Şubat itibarıyla yüzde 8 olan KDV'nin sıfırlanması, bu hacmin büyüyeceğinin göstergesidir." dedi.

Iğdır'da, valilik ve Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) "Her Kitap Yeni Bir Hayat" projesi kapsamında Vali Konağı Caddesi'ndeki bir düğün salonunda kitap fuarı açıldı.

Bakan Yardımcısı Er, açılışta yaptığı konuşmada, Iğdır ve Türkiye'deki gelişmenin ne boyutta olduğuna şahit olduğunu ifade ederek, geçmişte geri kalmış olan bölgelerde artık batıdaki imkanların bulunduğunu anlattı.

Dijital kuşatılmışlığa karşı kitap okuma alışkanlığının artırılması gerektiğini belirten Er, "Kitap, dijital kuşatılmışlığa rağmen halen direniyor. Keşke her evde kitaplıklar olsa, çocuklar bu kitaplara dokunarak büyüse ve kitabın kokusunu hissedebilse. Dijital kuşatılmışlığa inat bunu yapmak lazım." diye konuştu.

İbrahim Er, Türkiye'de yayıncılık sektörünün de oldukça büyüdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti: