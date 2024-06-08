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  4. Yaylaya çıktığında neye uğradığını şaşırdı 'Bir anda başladı! Mahsur kaldık'

Yaylaya çıktığında neye uğradığını şaşırdı 'Bir anda başladı! Mahsur kaldık'

08.06.2024 13:01
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili şiddetli dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaylaya çıktığında neye uğradığını şaşırdı 'Bir anda başladı! Mahsur kaldık'

Sivas’ta etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dün öğleden sonra Gemerek ilçesi Çat yaylasında etkili olan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Gökten yağmur yerine adeta fındık büyülüğünde dolu yağdı. Dolunun yağdığını gören Hakan Avcı isimli bir vatandaş kapalı alana sığındı. Ardından cep telefonuna sarılan Avcı şiddetli yağan doluyu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"YAYLADA MAHSUR KALDIK"

Hakan Avcı, yaylada kısa süreliğine mahsur kaldıklarını ifade ederek, "Yaylaya çıktığımızda bir anda yağmur başladı. Yaklaşık 5 dakika yağmur yağdı. Peşinden yağış doluya döndü. 15-20 dakika dolu yağdı. Yaylada mahsur kaldık. Çat köyünden Latif bey geldi traktörüyle aracımızı çekti, kurtardı" dedi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Sivas dolu
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