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Yaz ayları hangi estetik ameliyatlar için uygun?

17.08.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında estetik işlemleri erteleyip kış mevsimini bekleyenlerden misiniz? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlsun Aka yaz mevsiminde rahatlıkla yaptırabileceğiniz işlemleri sizler için derledi.

Yaz ayları hangi estetik ameliyatlar için uygun?

Estetik işlemleri yaptırmak isteyen kişiler yaz mevsimin gelince planlarını ertelerler. Bilinenin aksine bu oldukça yanlış bir düşüncesidir. Yaz aylarında belirli noktalara dikkat ederek estetik işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkündür.

YAZ AYLARINDA ESTETİK İŞLEMLERİN YAPILMASI MÜMKÜN

Yaz aylarının işlem sonrası kişilere sağladığı birçok avantaj vardır. Kolay pansuman yapılması, ince kıyafetlerin tercih edilmesi, su tüketiminin artması gibi.
Yaz aylarında güvenle yaptırabileceğiniz işlemler ise;

Meme işlemleri: Yaz döneminde en sık yaptırılan işlemlerden biri silikon protez ile meme estetiğidir. Bu işlemler küçük kesiler ile yapıldığı için yaralar kolaylıkla iyileşir. Dikkat edilmesi gereken noktalar ise işlemden 3 hafta sonra deniz ya da havuza girilebilir ve 45 güne kadar işlem yapılan bölgeleri güneşten korumak gerekir.
Burun işlemleri: Yazın sıklıkla tercih edilen işlemlerden biri de burun ameliyatlarıdır. Burun ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken noktalar; 2 ay güneş gözlüğü kullanılmamalı ve 1 ay süre ile güneşten uzak durulmalıdır.

Liposuction ve karın germe işlemleri: Sıklıkla tercih edilen bu iki işlem her mevsim kolaylıkla yapılabilmektedir. Ameliyatlar sonrası giydirilen korseler kişileri endişelendirmektedir ancak yaz mevsimsinde kışa kıyasla daha ince korseler tercih edilmektedir. Bu sayede işlemler sonrası başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Çocuklarda görülen kepçe kulak sorunu için en uygun zamanlardan biri de yaz mevsimidir. İyileşme süreci ve okula gidip gelinmemesi alınacak sonuçları olumlu yönde etkilemektedir.

YAZ AYLARINDA BU UYGULAMALARDAN UZAK DURUN

Yaz aylarında yapılabilen işlemler olduğu gibi uzak durulması gereken işlemlerde vardır. Bu işlemlerden uzak durulması gerekir çünkü güneş ışığı işlem bölgesinde geçmesi zor lekelenmelere yol açabilir. Uzak durulması gereken işlemler ise; kimyasal peeling ve lazer epilasyondur.

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