Yaz aylarına daha zayıf girmek isteyenler dikkat! İşte bir kaşık ballı karbonat karışımının faydaları

Düzensiz ve yetersiz beslenme hastalıklara davetiye çıkarmakta. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra doğal karışımlarla bağışıklığınızı güçlendirebilir, sağlığınızı daha iyi hale getirebilirsiniz. Bilim insanlarının da üzerinde çalışmalar yaptığı bal ve karbonat karışımının deforme olmuş hücreleri hızla yenilediği tespit edildi.

KİLO PROBLEMİ OLANLAR DİKKAT! BALLI KARBONATIN FAYDALARI BİTMİYOR

Uzmanlar özellikle gece yatmandan önce bu karışımından bir kaşık tüketildiğinde ve bunun her gece düzenli yapıldığında vücuda inanılmaz faydalar sağladığını açıkladı. Bilim insanları yapılan araştırmada karbonat tozuyla karıştırılan balın hücreler üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi. Deforme olmuş hücreler kanserli hücrelere dönüşürken vücuttaki şekeri emer. Karışımın içine bulunan bal her ne kadar hücreler için cazip gelse de karbonatın çözücü etkisi kanserli hücrelerin yok olmasına neden olur.

Bir yemek kaşığı karbonat tozunu bir kâseye ekleyin üzerine de normalinden daha sıvı olan bir yemek kaşığı bal ekleyip karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı bir gün bekletin. Güneşte beklemesi faydasını artırır. Beklettiğiniz karışımı ertesi gün gece yatmadan yiyin. Her gün ertesi gün gece için bu karışımı taptaze yapmanız önerilir.

Gece yatmadan tüketildiğinde hızlı bir uyku hali alınmasını sağlar. Ayrıca gece uyku bölünmelerinin yaşanmamasını sağlar.

Güçlü bir enfeksiyon sökücü etkisi olduğundan akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. Bir gecede akciğerlerin hava baloncuklarını açarak rahat bir nefes alışverişine yardımcı olur.

Boğaz enfeksiyonlarını önlemede etkili doğal bir ilaçtır.

Bal ve karbonat karışımı vücutta deforme olmuş hiçbir hücre yapısını barındırmaz hepsini yeniler.

Kandaki şeker seviyesini dengeler.

Uzun süreli tokluk hissi vererek vücudun akşam yeme isteğini ve abur cubur isteğini ortadan kaldırır.

