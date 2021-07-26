Yaz aylarında bu şikayetler hızla artıyor! Önlem almak mümkün

Hamileler başta olmak üzere kadınlarda görülen jinekolojik sorunlar da artış gösteriyor. Aşırı terleme, havanın nemli olması ile beraber deniz ve havuz gibi kalabalık ortamlarda bulunmak başlıca nedenler arasında yer alıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, yaz aylarında en sık görülen kadın hastalıklarını ve bu hastalıklardan kaçınmak için nasıl önlemler alınması gerektiği hakkında önemli bilgiler paylaştı.

İşte, yaz aylarında sık olarak karşılaşılan yaz hastalıkları ve yılın en sıcak aylarını sorunsuz geçirebilmeniz için dikkat etmeniz gerekenler...

VAJİNAL ENFEKSİYONLARIN SIKLIĞI ARTIYOR

Yaz aylarında vajinal flora bozukluğuna bağlı vajinal enfeksiyonlarda artış görülüyor. Karaman, vajinal florayı bozan şartlar hakkında, “Hormonal değişiklikler, sıcak nedeni ile genital bölgenin nemli ve havasız olması, adet kanaması veya sık cinsel ilişki, yaz aylarında ev dışında ortamlarda vakit geçirilmesi, sık sık denize veya havuza girilmesi, ıslak mayo bikini ile kalınması, susuzluk, uykusuzluk başlıca nedenler arasında. Yaz aylarında vajinal flora bozukluğuna bağlı vajinal enfeksiyonlar yanında trichomonas vaginalis, gonore, klamidya gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların oranları da artabilir.” dedi ve alınması gereken önlemler hakkında şunları ekledi:

• Havuz yerine denizi tercih edin.

• Deniz kenarında ıslak mayo ile uzun süre kalmayın.

• Dar kıyafetler (dar şortlar, pantolonlar) giyinmekten kaçının. Terletmeyen, kolay hava alan kıyafetleri tercih edin.

• Sıcak nedeniyle nemi artıracağı için naylon yerine pamuklu iç çamaşırını tercih edin. İç çamaşırlarınızı 60 derecede yıkayıp, ütüleyin. Sabah ve akşam iç çamaşırınızı mutlaka değiştirin.

• Günlük tuvaletin ardından genital bölgenizi suyla temizledikten sonra bir peçeteyle çok iyice kurulayın.

• Mümkün olduğunca günlük ped kullanmamaya özen gösterin. Kullanmanız gerektiğinde yüzde 100 pamuklu olanlarını tercih edin ve sık sık değiştirin. Adet döneminizde kullandığınız vajinal tampon ve pedleri sık aralarla değiştirmeyi de unutmayın.

İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONLARINA DİKKAT

Yaz aylarında sıklıkla görülen idrar yolu enfeksiyonları, 'üretra' adı verilen idrarı mesaneden dışarı taşıyan kanaldan bakterilerin bulaşması ile oluşur. İdrar yolu enfeksiyonunun en tipik belirtileri, idrarı boşaltma sırasında veya sonrasında ortaya çıkan yanma hissi, sık idrara çıkma isteği, karın alt bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi, idrarın bulanık ve kokulu olmasıdır. Tanı konulması ve tedavisi kolay olmakla birlikte, eğer ihmal edilirse ciddi böbrek enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Bu belirtilerle karşılaşıldığında mutlaka bir hekime görünülmesi gerektiğini söyleyen Karaman, bu hastalıktan korunmak için şu tavsiyelerde bulundu.

• Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.

• İdrarınızı kesinlikle tutmayın.

• Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapmaya özen gösterin.

• Hijyeninden emin olmadığımız havuza girmeyin. Ayrıca havuza nispeten daha tenha olan sabah erken saatlerde girmeniz enfeksiyon riskini azaltacaktır.

PERİYODİK JİNEKOLOJİK YÖNTEMLER

İdrar yolları veya genital enfeksiyonlar sadece yaza bağlı faktörlerle ortaya çıkmaz diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, vajinal floranın dengesinin bozulması, diğer nedenle alınan antibiyotikler, doğum kontrol hapları ve şeker hastalığının faktörler arasında yer aldığını söyleyerek kadınların periyodik jinekolojik kontrollerini yaptırmalarının son derece önemli olduğunun da altını çizdi.

