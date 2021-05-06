Yaz aylarında cilt bakımı nasıl yapılmalı?

Sağlıkla parlayan, gözeneksiz, pürüzsüz bir cilde sahip olmak her kadının önceliğidir. Doğru beslenme ile cildimizi içten güzelleştirirken çeşitli bakımlarla da daha sağlıklı görünebiliriz.

Soğuk hava şartlarından etkilenmiş olan ciltlerde, mevsimsel geçişlerden dolayı özellikle kurumuş ve nemsizlik olan ciltlerde, nem ağırlıklı maskeler yapılmalıdır.

Cildi yaza hazırlamak, güneşten korunmak ve güneş lekelerinden korunmak için, cilt bariyer tabakasını güçlendirmek gerekiyor. Bu güçlendirme işlemini de maskeler ve yoğun güçlendirici bakımlardan yardım alarak yapabilirsiniz.

Yediğimiz içtiğimiz her şey cilde etki yapmaktadır. Yazın özellikle daha hafif yiyecekler tercih edilmeli ve su çok fazla tüketilmelidir. Çünkü yazın daha fazla terlendiği için vücuttaki su oranı daha da eksilecektir. Nem ağırlıklı maskelerle nem ağırlıklı kremleri cilde düzgün sürerek, cildin nem dengesi sağlanmalıdır.

YAZIN YOĞUN KREM KULLANIMINDAN KAÇININ!

Kışın yoğun biçimde kullanılan kremler yazın asla kullanılmamalıdır. Cilde, haftada bir olacak şekilde banyo sonrası peeling yaparak ve meyvelerden maskeler yaparak bakım yapabilirsiniz.