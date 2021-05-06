Yaz aylarında cilt bakımı nasıl yapılmalı?

Sağlıkla parlayan, gözeneksiz, pürüzsüz bir cilde sahip olmak her kadının önceliğidir. Doğru beslenme ile cildimizi içten güzelleştirirken çeşitli bakımlarla da daha sağlıklı görünebiliriz.
Soğuk hava şartlarından etkilenmiş olan ciltlerde, mevsimsel geçişlerden dolayı özellikle kurumuş ve nemsizlik olan ciltlerde, nem ağırlıklı maskeler yapılmalıdır.
Cildi yaza hazırlamak, güneşten korunmak ve güneş lekelerinden korunmak için, cilt bariyer tabakasını güçlendirmek gerekiyor. Bu güçlendirme işlemini de maskeler ve yoğun güçlendirici bakımlardan yardım alarak yapabilirsiniz.
Yediğimiz içtiğimiz her şey cilde etki yapmaktadır. Yazın özellikle daha hafif yiyecekler tercih edilmeli ve su çok fazla tüketilmelidir. Çünkü yazın daha fazla terlendiği için vücuttaki su oranı daha da eksilecektir. Nem ağırlıklı maskelerle nem ağırlıklı kremleri cilde düzgün sürerek, cildin nem dengesi sağlanmalıdır.
Kışın yoğun biçimde kullanılan kremler yazın asla kullanılmamalıdır. Cilde, haftada bir olacak şekilde banyo sonrası peeling yaparak ve meyvelerden maskeler yaparak bakım yapabilirsiniz.
Yaz aylarında tercih edilebilecek cilt bakım ürünleri, nem ağırlıklı maskeler ve kremler olmalıdır. Kışın kullanılan meyve asitli, leke pigment jelleri veya yoğun kremler yazın kullanılmamalıdır.
Haftada bir yapılabilecek doğal peelingler tercih edilebilir. Yazın asla güneş pigment jelleri kullanılmamalıdır. Güneş ışınları etkin olacağı için leke tedavileri yapılmamalıdır. Yaz aylarında doğal koruyucu faktörlü güneş kremleri kullanmak cildin sağlıkla ışıldamasında etkli rol oynar.
25-30 yaşlarındaki kişilerde hücre yavaşlaması olmaktadır. Gece kremi ya da göz altı kremi kullanılabilir. Ama yaşınız daha genç ve hücre yavaşlama durumu yaşanmıyorsa, sadece normal krem sürülebilir. Sabah ise süt veya jelle temizlik yapıldıktan sonra muhakkak nemlendirici kullanılmalıdır. Sürekli dışarıda olan kişiler mutlaka güneş kremi de kullanmalıdır. Cildi koruma altına aldıktan sonra makyaj yapabilirsiniz.
Cildin ph değerini sağlamak için, alkol ihtiva etmeyen tonikler kullanılabilir, bu tür ürünler sık kullanımda cilt kuruluğu problemi yaşatabilir. Bitkisel ağırlıklı toniklerle de cildin daha canlı görünmesi sağlanabilir.
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