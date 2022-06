Yaz aylarında en büyük kurtarıcılarınızdan Sebamed güneş kremi kullananlar ve yorumları

Tüm yıl güneşin zararlı ışınlarına maruz kalsak da bu etki, yaz aylarında artış gösterir. Koruyucu ürün kullanılmadığında UV ışınları, derinin alt katmanlarına nüfuz ederek cildin kolajen yapısına zarar vermeye başlar. Elbette istenen korumayı elde edebilmek için yüksek koruma faktörlü ürünleri tercih etmek gerekir. Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem SPF 50 korumasıyla sizi güneşin zararlı etkilerinden korur. Gelin, Sebamed güneş kremi özelliklerine yakından bakalım.

Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem SPF 50

Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem SPF 50'nin özellikleri

Güneşe karşı hassas ve açık tenli kişiler için özel olarak geliştirilen Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem SPF 50, her cilt tipinin kullanabileceği bir ürün. Formülünde yer alan mikropigmentler sayesinde hem UVA hem UVB ışınlarına karşı etkili koruma sunar. Ayrıca UVA ışınlarının da tam %98 oranında emilmesini sağlar. Dermatolojik olarak test edilen Sebamed güneş kremi, içindekilerle de cilt yapısını destekler. Sebamed güneş kremi içindeki maddelerde ise cilde zararlı parafin, paraben, PEG bağları, alkol, PABA esterleri ve akrilamidleri yer almaz. Günlük kullanıma uygun güneş kremi, besleyici formülüyle cildi korur ve sağlıklı kalmasına destek olur. Dört mevsim rahatlıkla kullanılabilen güneş kremi, yüze ve vücuda uygulanabilir. İçerisinde yağ bulundurmadığı için sürüldüğünde yağlı veya yapışkan bir his bırakmaz ve yüzde beyaz görünüme neden olmaz. Kolay uygulanan güneş koruyucu; akne, komedon ve siyah nokta gibi cilt problemlerine de yol açmaz. Üstelik çil oluşumuna neden olan ışınları da engeller. Güneşe çıkmadan yaklaşık yarım saat önce uygulanması tavsiye edilen kremin, eğer yoğun güneşe maruz kalınacaksa 2 ila 3 saatte bir yenilenmesi gerekir. Ayrıca suya dayanıklı yapısı sayesinde deniz ya da havuza girdikten sonra tekrar uygulamaya gerek kalmaz. Yetişkinlerin kullanabileceği ürünün, bebeklerin cilt yapısına uygun olmadığını da belirtmekte fayda var.

Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem SPF 50'nin faydaları

Cilt için ideal koruma sunan Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem SPF 50; cildi güneş yanıklarından, tahrişten, erken yaşlılık belirtilerinden, ben oluşumundan ve lekelerden korur. Formülünde yer alan bisabolol ile hassas ciltlerin kullanımına uygun güneş kremi, içeriğindeki zengin E vitamini sayesinde cildin yenilenmesini sağlar ve elastikiyet kaybına karşı cildi korur. Serbest radikallerle savaşır ve antioksidan etkisi gösterir. Deniz planktonları ile cildi nemlendirerek kurumasını engeller. Pro-vitamin B5 sayesinde de cildi canlandırır. Gözenekleri tıkamadığı için farklı cilt problemlerine de yol açmaz. Üstelik makyaj bazı olarak bile kullanılabilir. Bunun için cilt, kremi tamamen emdikten sonra makyajı uygulamanız yeterli olur. Eğer gün içerisinde kremi tekrarlama ihtiyacı hissederseniz makyajı bozmamak için kremi avuç içinizde dağıtarak cilde tampon hareketlerle uygulayabilirsiniz.

Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem SPF 50'yi kullananların yorumları

Yaz aylarının kurtarıcısı diyebileceğimiz Sebamed güneş kremi kullananlar yorumlarına baktığımızda ürün çok beğenilmiş diyebiliriz. Özellikle Sebamed güneş kremi yüz için kullananlar, sivilce yapmadığı için üründen fazlasıyla memnun kaldığını belirtmiş. Dahası Sebamed güneş kremi kullananlar, yorumlarda ciltte ağırlık yapmadığına, lekelenmelere ve tahrişe neden olmadığına da değinmiş. Farklı cilt yapısına sahip kişiler de ürünü tavsiye etmiş ancak üründen memnun kalmayan yağlı cilt tipine sahip bazı kişiler de olmuş. Sebamed güneş kremi 50 faktör yorumlarında en çok bahsedilen konu ise ürünün koruyucu etkisi olmuş. Kullanan hemen hemen herkes ürünün yüksek faktör korumasını çok başarılı bulmuş. Genel olarak değerlendirildiğinde ise tıpkı Sebamed 30 faktör güneş kremi kullananlar gibi Sebamed 50 faktör güneş kremi kullananlar da yıllarca ürünü kullandıklarını ve kesinlikle tavsiye ettiklerini dile getirmiş.

Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem SPF 50'ye alternatif ürünler

1. Sebamed Sun Care Bebek Güneş Koruyucu Krem

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bebeğiniz için en iyi güneş koruyucusunu arıyorsanız Sebamed Sun Care Bebek Güneş Koruyucu Krem'i güvenle tercih edebilirsiniz. Parafin, paraben, PABA ve PEG bileşenleri içermeyen Sebamed bebek güneş kremi, kullananların gönlünü fethetmiş durumda! Suya dayanıklı güneş kremi, bebeğinizin cildini zararlı ışınlara karşı maksimum seviyede korur. Aynı zamanda zengin E vitamini sayesinde bebeğin hassas cildini besler ve nemlendirir.

2. LA ROCHE-POSAY Anthelıos Age Correct Güneş Kremi

Yoğun güneş ışığına maruz kalmak, erken yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. Eğer UV ışınlarından kaynaklanan kırışıklık ve lekelenmelerle mücadele edebilecek bir ürün arıyorsanız LA ROCHE-POSAY Anthelios Age Correct Güneş Kremi'ni tercih edebilirsiniz. Yaşlanma belirtileriyle savaşan ürün, kırışıklık ve koyu leke görünümünü de azaltır. Sürüldüğünde yağlı bir his bırakmayan güneş koruyucu, 24 saat boyunca cildi nemlendirir.

3. Bioderma Photoderm Spot

Güneşin neden olduğu lekelerle savaşmada en büyük yardımcınız olacak ürünlerden biri de Bioderma Photoderm Spot. UVA ve UVB ışınlarına karşı etkili koruma sağlayan güneş koruyucunun formülünde yer alan glabridin, leke oluşumunu minimuma indirir. Cildi yatıştırmakla kalmaz, aynı zamanda nemlendirir. Sürüldüğünde yağlı bir his bırakmayan ürün, ciltte beyaz görünüme de neden olmaz. Hem yüz hem vücut için rahatlıkla tercih edilebilir.

4. Sinoz Yüz Güneş Kremi

Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun Sinoz Yüz Güneş Kremi, SPF 50+ özelliğiyle yüksek koruma sağlayarak güneş kaynaklanan leke ve erken yaşlılık belirtileriyle mücadele eder. Su bazlı olduğu için yağlı hisse neden olmaz. Cildi besler, tahrişi önler, cildin nem tutma kapasitesini arttırır ve aşırı renk pigmenti üretiminin önüne geçer. Dört mevsim kullanılabilen ürün; tek ton, pürüzsüz ve ışıltılı cilt görünümü vadeder.

5. NIVEA Sun Güneş Alerjisine Karşı Anında Hassas Koruma Güneş Spreyi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Hassas cildinizi güneşin zararlı etkisinden koruyacak ürün arayışındaysanız NIVEA Sun Güneş Alerjisine Karşı Anında Hassas Koruma Güneş Spreyi tam size göre! Formülünde yer alan antioksidanlar sayesinde cildi tahrişe karşı korur. Yüksek UVA koruması sayesinde alerji riskini en aza indirir. Suya dayanıklı güneş koruyucu, ciltte yağlı bir his bırakmaz. Kokusuz ürünü, güneşe çıkmadan önce cildinize uygulayabilir, ihtiyaç duyduğunuz her an tazeleyebilirsiniz.

6. Celenes Herbal Günes Koruyucu Dry Touch

Paraben içermeyen Celenes Herbal Günes Koruyucu Dry Touch, hassas ciltler dahil olmak üzere tüm cilt tipine sahip kişilerin kullanımına uygun. Mineral ve organik güneş filtreleri sayesinde UVA ve UVB ışınlarına karşı maksimum koruma sunar. Böylece güneş kaynaklı erken yaşlılık belirtilerini, leke ve yanıkları engeller. Matlaştırıcı etkili hafif dokusu çabuk emilir. Suya dayanıklı güneş koruyucu beyaz iz de bırakmaz.

7. Babé Laboratories FACIAL OIL-FREE SUNSCREEN CREAM

UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sunan Babé Laboratories FACIAL OIL-FREE SUNSCREEN CREAM, kolay uygulanır. Hafif yapısı sayesinde çabuk emilir ve yağlı bir his bırakmaz. Parlamaya neden olmayan güneş koruyucu, gün boyu cildi nemli tutar. Güneş nedeniyle meydana gelen yaşlılık belirtileri ve lekelenmelerle savaşır. Komedojenik olmayan krem, gözenekleri tıkamaz.