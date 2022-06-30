Yaz aylarında formunu koruyup sıkı vücudunu kaybetmek istemeyenlere ürün önerileri

Yaz aylarında formunuzu koruyarak sıkı bir vücuda sahip olmak istiyorsanız sağlıklı yaşam ve spor aktivitelerini bir arada yürütmenizi öneririz. Spora başlamadan önce mutlaka satın alınması gereken ürünler ise merak konusu. Tabii önce hangi spora başlamak istediğinize karar vermelisiniz. Örneğin; yoga, pilates, yüzme ya da fitness yapabileceğiniz spor aktivitelerinden bazıları. Öncelikli olarak almanız gereken ürün ise daha rahat spor yapmanızı sağlayan sporcu kıyafetleri. Daha sonra da hangi spor türünü yapacağınıza göre değişen yardımcı aletler. Gelin, sizin için özenle seçtiğimiz, yaz aylarında formunuzu korumanıza yardımcı olacak ürünleri incelemeden geçmeyin!

1. Kaliteli ve uzun ömürlü: Nike Move Fitness Matı

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Yaza fit girmek isteyenler, sizi böyle alalım! Spora başlamadan önce mutlaka edinmeniz gereken ürünler arasında ilk sıralarda bulunan Nike Move Fitness Matı, kaliteli yapısı ile uzun zaman boyunca kullanım olanağı sağlar. Dokulu üst yüzeyi ve ekstra kaydırmaz özelliği bulunan yoga matı, en zorlu hareketlerde bile destek sağlar. Temizliği son derece kolay olan ürünü makineye atarak yıkayabilir, böylece kullanmaya devam edebilirsiniz. Yoga, pilates, fitness gibi tüm spor aktiviteleriniz sırasında tercih edebileceğiniz kaydırmaz mat; en güvenli tutuşu sağlayarak vücudunuzu koruma altında tutar.

2. Spor yaparken şıklığınızdan ödün vermeyin: TRENDYOLMİLLA Siyah Seamless Halter Yaka Spor Sütyeni

''Spor yaparken bile şıklığımdan ödün vermem.'' diyenlerin bayılacağı TRENDYOLMİLLA Siyah Seamless Halter Yaka Spor Sütyeni, kaliteli kumaş yapısı ve inanılmaz yumuşak dokusu ile favori kıyafetleriniz arasına girecek. %92 polyamid ve %8 elastan içeren kumaşı sayesinde vücudunuzu saran büstiyer, göğüslerinizi toparlar ve zorlu egzersizler sırasında rahat hissettirir. Esneyebilen yapısı sayesinde ara bedenlere rahatça uyum sağlayan sütyenin XS/S, M/L ve L/XL beden seçenekleri mevcut. Şıklığıyla göz kamaştıran ürünün beğenenleri için oldukça geniş bir renk seçeneği yelpazesi de var. Zorlu aktiviteler sırasında daha güvende hissetmenizi sağlayan büstiyer ile şıklığı yakalamaya hazır mısınız?

3. Rahatlık ve şıklık bir arada: Adidas Tig Tayt

Zarif büstiyer ile kombin yaparak şıklığınızı tamamlayabileceğiniz Adidas Tig Tayt, dolabınızın favorisi olmaya aday. Rahatlığı ve estetiği bir arada yaşayabileceğiniz sporcu taytı, zorlu spor aktiviteleri sırasında vücudunuzu sıkıca sarıp toparlayarak özgür hareket imkânı sağlar. Elastik kumaş yapısı, ürünün ara bedenlere rahatça uyum sağlamasına yardımcı olur. Yüksek bel kesimi ile vücudunuzu olduğundan daha ince ve formda bir görünüme kavuşturan sporcu taytı, bel arkasında bulunan gizli iç cebi sayesinde küçük eşyalarınız için alan da sunar. Daha özgür hareket etmenizi sağlayacak ürünü sepetinize eklemeye ne dersiniz?

4. Kas güçlendirmeye yardımcı olan: AVESSA 2 kg Dambıl Seti

Yaz ayları gelse bile yazlık kıyafetleri giymeye hazır hissetmiyor olabilirsiniz. Üzülmeyin, evde yapabileceğiniz spor aktiviteleri ile sıkı ve fit görünen bir vücuda kavuşabilirsiniz. Fitness, yoga, pilates gibi birçok spor aktivitelerinde kullanabileceğiniz AVESSA 2 kg Dambıl Seti, kaliteli plastik materyali sayesinde uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korur. Kol kaslarınızı güçlendirerek sıkı bir görünüme kavuşmasını sağlayan dambılları düzenli olarak kullanarak aradaki farkı görebilirsiniz. Ağırlıkla yapılan tüm spor aktivitelerinde başkahramanınız olacak, mor rengiyle size enerji verecek dambıl setini sepetinize eklemeyi unutmayın!

5. En etkili zayıflama ve sıkılaşma araçlarından bir diğeri: Delta Uzunluğu Ayarlanabilir Deluxe Atlama İpi

En etkili zayıflama ve sıkılaşma araçlarından biri olan Delta Uzunluğu Ayarlanabilir Deluxe Atlama İpi, ip atlama aktiviteleriniz sırasında kesintisiz hareket imkânı sağlar. Üründe bulunan rulman mekanizması, ip atlama sırasında kolayca döner ve düğümlenmeden aktiviteyi tamamlamanızı sağlar. Vücudun aerobik kondisyonunu üst seviyeye çıkaran atlama ipi yanınızda olduğu sürece düz zemin bulunan her yerde kalori yakmaya başlayabilirsiniz. ''Renkli kişiliğimi yansıtmak istiyorum.'' diyenler için kırmızı, mavi, siyah, fuşya, turuncu, mor, sarı ve yeşil renk seçenekleri bulunan ürünü satın alarak fit bir vücuda kavuşun!

6. Vücudu sıkılaştıran ve kas yoğunluğunu arttıran: CrossPrime Kumaş Pilates Bandı

''En sevdiğim aktivite, pilates.'' diyorsanız mutlaka edinmeniz gereken CrossPrime Kumaş Pilates Bandı, vücudunuzu sıkılaştırmak için en doğru tercihlerden biri! Diğer bantlardan farklı olarak yüksek kaliteli malzemeden üretilen pilates bandı, kayma ve katlanma gibi sorunlar yaşatmadan spor yapmanıza yardımcı olur. Yumuşak kumaş yapısı sayesinde cildinizi rahatsız etmeyen ürünle konforunuzdan ödün vermeden spor yapmaya devam edebilirsiniz. Kalınlaştırılan ve güçlendirilen polly-cotton kumaş türü sayesinde en zorlu pilates ve yoga hareketlerine karşı direnç göstererek dayanıklılığını koruyan bandı, uzun zaman boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz.

7. Pilates severler için gerekli olan: USR 55 cm Pilates Topu

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Pilates için en çok gereken ürünlerden biri olan USR 55 cm Pilates Topu, kaliteli yapısı ile spor salonlarının ve sporcu kulüplerinin favorileri arasında yer alıyor. 1.50-1.65 boya sahip kişilere uygun boyutlardaki top hem keyifli vakit geçirmenizi hem sıkılaşarak fit bir vücuda kavuşmanızı sağlar. Sete dâhil olan pompa sayesinde kolayca şişirerek kullanmaya başlayacağınız spor aracının antrasit, fuşya, koyu mavi ve sarı renk seçenekleri bulunuyor. Güneş ışığından, kalorifer ve soba gibi ısıtıcılardan uzak tutulduğu sürece ömür boyu kullanmaya devam edebileceğiniz ürüne mutlaka şans verin.

8. Vücudunu şekle sokmak isteyenler, buraya: DEMİRHAN İTHALAT Body Trimmer Vücut Şekillendirici

Spor salonuna gitmenize gerek kalmadan evde sıkılaşmaya ve zayıflamaya ne dersiniz? ''Bayılırım.'' diyorsanız DEMİRHAN İTHALAT Body Trimmer Vücut Şekillendirici, tam size göre! Aynı anda kol, kalça, karın ve bacakları çalıştırarak tüm vücudun forma girmesine yardım eden spor aleti, fazla yer kaplamadan en iyi sonucu almanıza destek olur. Köpük malzemeden üretilerek kolayca tutuş imkânı sağlayan tutma kulpları, ürünü daha kullanışlı hâle getirir. Kaliteli malzeme yapısı ile uzun yıllar boyunca dayanıklılık gösterir. Sizi yaza hazırlayacak şekillendirici spor aleti, favori ürününüz olmaya aday!

9. Yüzme aktivitesiyle sıkılaşmak isteyenlere: Delta Elite Silikon Bone

En güzel sonuç veren spor aktiviteleri arasında bulunan yüzme, vücudunuzu sıkılaştırarak ihtiyaç duyduğunuz forma kavuşturur. Yüzme aktivitesi için en gerekli ekipmanlar arasında bulunan Delta Elite Silikon Bone, keyifli anlar geçirirken size eşlik eder. Su geçirmez özelliği sayesinde saçlarınız ıslanmadan ve kulaklarınız suyla temas etmeden yüzmenin keyfine varabilirsiniz. Kaliteli silikon malzemeden üretilen yüzücü bonesi, saçlarınızı koparmaz ve onlara herhangi bir zarar vermez. Beğenenleri için kırmızı, koyu mavi, lacivert, lila, turkuaz, pembe ve siyah renk seçenekleri bulunan bone ile yüzme sporuna başlamaya hazır mısınız?

10. Bel bölgesinde bulunan fazlalıklardan kurtulmak için: Clifton Figure Twister Bel İnceltme

Ev konforunda Clifton Figure Twister Bel İnceltme ile spor yaparak hayal ettiğiniz vücuda kolayca kavuşabilirsiniz. Spor aleti sayesinde kum saati gibi görünen ince bir bele sahip olabilirsiniz. Kaliteli malzeme yapısı sayesinde uzun yıllar dayanıklılığını koruyan bel inceltme aleti, kaydırmaz tabanı sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan aktiviteyi gerçekleştirmenize yardımcı olur. Diğer aletlerin aksine hiç yer kaplamayan spor aleti, küçük boyutlarına göre oldukça büyük bir performans almanızı sağlar. ''Yaz aylarında ince belimi ortaya çıkaracak kıyafetler giymek istiyorum.'' diyorsanız ürünü incelemeden geçmeyin deriz!