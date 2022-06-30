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Yaz aylarında istenmeyen her türlü haşerat için en etkili böcek ilacı çeşitleri

29.06.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcakların etkisiyle evin her yerini saran böceklerden mustarip olanlar burada mı? Sadece ev değil, bahçesi olanlar için de kabusa dönüşen haşere sorunundan doğru ilaçlama ürünleri ile kurtulmak mümkün. “Peki ama en iyi böcek ilacı hangisi?” dediğinizi duyar gibiyiz. İşte, biz de bu sorunuzu yanıtlamak için en etkili böcek ilaçlarını tek tek inceledik.

Yaz aylarında istenmeyen her türlü haşerat için en etkili böcek ilacı çeşitleri

Yaz aylarının baş belası olan böceklerden şikayetçi olmayan neredeyse yok. Sıcak havaların etkisiyle yuvalarından çıkıp evimizin bahçesine, balkonuna hatta içine kadar giren haşereler; verdikleri rahatsızlığın dışında sağlığınızı da tehdit ediyor. Kolaylıkla bulabileceğiniz böcek ilaçları sayesinde bu dertten kurtulabilirsiniz tabii ama böcek ilacı çeşitleri arasında kaybolacağınız kesin. Biz de siz “En etkili böcek ilacı hangisi?” gibi sorularla uğraşmayın diye en iyi böcek ilacı markalarını bir listede topladık. Birlikte incelemeye ne dersiniz?

1. detan Hamam Böceği Yemi ile eviniz hamam böceklerinden arınsın

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Haşere denilince akla ilk gelen genelde hamam böcekleri oluyor. Çoğunlukla çöplerden beslenen bu haşereler, sağlığınız için de büyük tehdit oluşturuyor. Neyse ki detan Hamam Böceği Yemi ile ilaçlama yapmadan da hamam böceklerinden kurtulmanız mümkün. Plastik kap içerisinde bulunan yemler, böceklerin sevdiği yiyeceklerle formüle ediliyor ve kabın içerisine girip bir lokma almaları yeterli oluyor. Evinizin karanlık köşelerine yerleştirebileceğiniz yemler, herhangi bir kalıntı bırakmadan kolay bir temizlik sağlıyor. Kapalı kutu içerisinde olması sebebiyle de güvenli ve pratik bir çözüm sunuyor.

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2. Evinizdeki böcekler çeşit çeşit ise SYNGENTA Icon kurtarıcınız olsun

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Sıcaklıklar arttıkça böcek istilası yeni bir evreye geçiyor. Özellikle alt katlar ve bahçesi olanlar için işkenceye dönen yaz aylarını tekrar keyifli hâle getirmek mümkün. SYNGENTA Icon Genel Amaçlı Haşere İlacı, profesyonel ilaçlama şirketlerinin de kullandığı bir ürün. Etkili temizlik sağlayan ilaç, uçan veya yürüyen her böcekten kurtulmanızı garanti ediyor. Ayrıca iç ve dış mekânlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Sivrisinek, hamam böceği, kene, tahta kurusu ve akrep gibi birçok haşere çeşidine karşı etki sağlıyor. Uzun süren korumasıyla da tüm yazı böceksiz atlatmanıza olanak tanıyor.

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3. Hamam böceklerinden bıktıysanız Esemmat Hamam Böceği Yemi'ni deneyin

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“Alacağım ürün ekonomik olarak beni zorlamasın ve evde ilaç kalıntısı bırakmasın.” diyorsanız tam size göre bir öneriyle geldik. Yuvarlak mikro kapsülleri ile epey güvenli olan Esemmat Hamam Böceği Yemi, çocuklu aileler ve evcil hayvanı olanlar için ideal. Yemin bulunduğu yivli kapsül, geometrisi sebebiyle böcekler dışında bir canlının içerisine ulaşmasını önlüyor. Zehir kokmayan ürün, haşereleri kendine çekerek kapsül içerisinde bulunan zehirli yem ile anında yok ediyor. 12 ay etkili olması ve pratik kullanımıyla böcek problemini kökten çözüyor. Üstelik ürünün fiyatı da çok uygun.

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4. Yaz gecelerini kabusa çeviren sivrisineklerden Raid Sineksavar ile kurtulun

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Havalar ısınınca ilk yaptığımız camları açmak oluyor. Tabii böyle olunca da tüm karasinek ve sivrisineklere davetiye çıkarmamız sebebiyle uykusuz geceler başlıyor. Bu probleminizi Raid Sineksavar sayesinde kesin olarak çözmeniz mümkün. Kokusuz ve zararsız olan ürün, kullanımdan sonra herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Açık veya kapalı ortamlarda kullanılabiliyor olmasıyla da büyük kolaylık sağlıyor. Pratik ve hızlı bir çözüm arayanlar için kesinlikle mükemmel bir tercih. Güçlü bileşenleri sayesinde karasinek ve sivrisineklerden uzun süre kurtulmanıza yardımcı oluyor. Yaz gecelerini kabusa çeviren ve hastalık taşıyan haşereleri sizden uzak tutuyor.

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5. Bahçelerin korkulu rüyası salyangozları Goodbye Pellet Yem temizlesin

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Bahçenizde oturup etrafı izlerken kabuğundan çıkıp sürünen salyangozları görmek tüm keyfinizi kaçırabiliyor. İşte, sıradaki tavsiyemiz sizi bu dertten çok kısa sürede kurtarıyor. Goodbye Pellet Salyangoz Yemi, adında da belirtildiği gibi salyangozlara hızlıca "Hoşça kal!" demenize yardımcı oluyor. Yemleri eldiven yardımıyla akşam saatlerinde bahçenize serpmeniz yeterli. İlaç, içerisinde bulunan cezbedici zehir ile bahçenizi salyangoz derdinden bir çırpıda kurtarıyor. Ayrıca uzun süre bu böceklerle uğraşmak zorunda kalmamanızı da garanti ediyor. Ürünün en etkili böcek ilacı yorumları arasında üst sıralarda bulunduğunu da ekleyelim.

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6. Güvelere çare arayanlara: Esemmat Güve Stop

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Sıcakları seven bir diğer haşere çeşidi de tabii ki güveler. Elbise, halı, kilim, yatak, yorgan ne varsa delik deşik eden bu canlıların oldukça zeki olduğu da biliniyor. Böcek ilacı çeşitleri arasında en çok tercih edilen markalardan Esemmat ile güve sorununu çözmek çok kolay. Hızlı ve etkili sonuç veren Esemmat Güve Stop, 3 adet elbise askısı ve 3 adet çekmece içi tabletinden oluşuyor. Kokusuz olması sebebiyle hiçbir rahatsızlık vermiyor. Etkisi 6 ay kadar süren tabletler pratikliği ile işinizi kolaylaştırıyor.

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7. Köşede kalmış haşereleri bile yok eder: Shock Out

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Geceleri harekete geçen ve sağlığınızı tehdit eden haşere çeşitlerinin tümünden bir kerede kurtulmak istemez misiniz? Sıradaki ürünümüz en etkili böcek ilacı tavsiyeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Pire, kene, karasinek, hamam böceği, aklınıza gelebilecek türlü haşereden Shock Out Genel Amaçlı Haşere İlacı sayesinde kurtulmanız mümkün. Evinizin en karanlık yerlerinde saklanan bu böcekleri bir çırpıda yok edebilirsiniz. Tek ihtiyacınız su ve sprey kutusu. İlacı üzerinde yazan talimatlara göre sulandırıp sprey şişesine dolduruyorsunuz ve haşerelerin saklanabileceği yerlere uyguluyorsunuz. Uzun süre evde böceğe rastlamayacağınızı söyleyebiliriz.

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8. Evinizi istila eden karıncalardan Chrysamed Fibron Gel yardımıyla kurtulun

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Karıncalar çok zararlı hayvanlar olmasa da hızla çoğalarak yiyeceklerinize ortak olma riskleri oldukça büyük. Sürü hâlinde gezen ve geniş alanlara yuva yapabilen bu böceklerden basit bir ilaçlamayla kurtulabilirsiniz. En iyi böcek ilacı markası tavsiyeleri arasında üst sıralarda bulunan Chrysamed, bu probleminizi hızlıca çözüyor. Karınca dışında hamam böceklerine karşı da etkili olan Chrysamed Fibron Gel epey ekonomik bir ürün. Zararsız ve kokusuz olan ürün şırınga içerisinde geliyor. Dolap içleri, arkaları gibi böceklerin saklanabileceği yerlere 1 cm şeklinde uygulanarak kullanılıyor. Etkisini de uzun süre kaybetmiyor.

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9. Örümcek korkunuzu Raid Böceksavar Max ile yenin

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Örümcekler evinizin her yerini sardıysa ve aklınızda “Böcek ilacı nasıl kullanılır?” gibi sorular varsa bu ürün tam size göre. Hem kokusuz hem pratik olan Raid Böceksavar Max, örümcekleri evinizden uzun süre uzaklaştırıyor. Sadece örümcekler için değil, hamam böceği ve karınca gibi haşereler için de etkili bir çözüm sunuyor. Ürünün kullanımı da oldukça kolay. Kutuyu çalkalıyor ve böceklerin üzerine doğrudan sıkıyorsunuz. Ayrıca böceklerin saklandıkları alanlarda uygulama yaparak haşerelerin kökünü kurutabilirsiniz. Ürünün dış mekânlarda da kullanıma uygun olması, bahçe ve balkon gibi alanlarda ilaçlama yapmaya da imkân sağlıyor.

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10. Evdeki akreplerden kurtulmak için: Bayer K-Othrine

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Sıcak havalarla ortaya çıkan akrepler tehlikeli olmaları sebebiyle hızlıca çözülmesi gereken sorunların en başında yer alıyor. Akreplerin yanma, ödem ve kaşıntı dışında nadir de olsa ölüme yol açtıkları biliniyor. Bayer K-Othrine Genel Haşere İlacı, sizi bu dertten pratik bir yolla kurtarıyor. Akrep dışında konforunuzu bozan birçok haşereden kurtulmanıza yardımcı oluyor. Sprey şişesiyle kullanım kolaylığı sağlayan ürün, etkili formülüyle hızlı bir çözüm sunuyor. Kokusuz, lekesiz ve insan sağlığına zararsız olması sayesinde en iyi böcek ilacı yorumlarına da sahip.

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11. Fareler evinizi basmasın, Titan Fare Kovucu onları hemen uzaklaştırsın

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Farelerle başınız dertte ise ve “Böcek ilacı nasıl yapılır? ” diye kara kara düşünüyorsanız tam size göre bir önerimiz var. Kimyasal kullanmadan fare sorununuzu çözen Titan Fare Kovucu ile haşere probleminiz bitiyor. Kokusuz ve tamamen zararsız olmasıyla güven sağlayan ürün, oldukça pratik bir kullanıma sahip. Etrafına yaydığı düşük frekanslı sesler yardımıyla haşerelerin evinizden uzaklaşmasını sağlıyor. Öldürmeden ve kalıntı bırakmadan böcek sorununuzu etkili bir şekilde çözüyor. Ürünün üzerinde bulunan 4 farklı mod sayesinde fare, hamam böceği ve karınca gibi zararlılardan kurtulmuş oluyorsunuz.

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12. "Açık, kapalı her alanda etkili olsun." diyorsanız: Chrysamed insektisit

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Karasinek, karınca, hamam böceği, bit, pire, kene, mayt, akar, tahtakurusu, örümcek, akrep ve birçok haşereyi tek ilaçla yok etmek mümkün. Bunun için Chrisamed insektisit Böcek İlacı, en etkili yöntemler arasında yer alıyor. Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden tüm haşere sorunlarınızı hızlıca çözüyor. Kokusuz formülüyle size asla rahatsızlık vermiyor. İç ve dış mekânlarda kesin bir çözüm sunuyor. Ayrıca sprey şişesi ile yanınızda tatile bile götürmeniz mümkün. Tatil sırasında karşılaşabileceğiniz tahtakurusu, kırkayak ve sivrisinek sorunlarınıza da kesin ve kalıcı bir çözüm sağlıyor.

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13. Sida K-Othrine ile böcek ilaçlamaya ekonomik çözüm

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Her yaz evinizi ilaçlatmaya dünyanın parasını harcıyorsanız Sida markalı böcek ilaçlama ürünlerini henüz keşfetmemişsiniz demektir. Spreyleme pompasıyla beraber gelen Sida K-othrine Haşere İlacı, böcek sorununuzu kısa sürede çözüyor. Hamam böceği, karasinek, karınca gibi haşereler dışında yaban arısına karşı da oldukça etkili bir kullanım sunuyor. Kutu içerisinde bir kere aldığınızda uzun süre uygulama yapmaya yetecek kadar ilaç bulunuyor. Hem ekonomik hem pratik olan bu ürünle böcek sorununuz kesin bir şekilde bitiyor. İlacı suyla seyreltip pompa yardımıyla uygulama yapmanız yeterli oluyor. İlaç partikülleri sıktığınız yüzeyde uzun süre kalarak etkisini koruyor.

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14. Bitki asalaklarıyla Vera-Neem Böcek İlacı mücadele etsin

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Ev, balkon veya bahçenizde bulunan bitkiler zamanla asalak böceklerin istilasına uğrayabiliyor. Gözünüz gibi baktığınız çiçeklerinizin bu böcekler yüzünden zarar görmesine üzülüyorsanız işte çaresi! Vera-Neem Böcek ilacı, doğal içeriğiyle bitkilerinize zarar vermeden haşereleri yok ediyor. Kırmızı örümcek, yaprak bitleri ve beyaz sinekler dâhil 200 farklı zararlı bitki haşeresine karşı etkili koruma sağlıyor. Çiçekleriniz için faydalı olan böcek ve bakterilere ise zarar vermiyor. İlaçtan etkilenen zararlı böcekleri bitkiden uzaklaştırmakla kalmıyor, onların üreme yetilerini de ellerinden alıyor. Spreyli kutusu sayesinde de oldukça kolay şekilde kullanılabiliyor.

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15. Evcil hayvanınızın pirelerine Ankanorm Organik Böcek İlacı ile veda edin

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Kedi ve köpek besleyenlerin korkulu rüyası pireler bir anda tüm evi sarabiliyor. Sevimli dostlarınızın hayat kalitesini de düşüren bu böceklerden kurtulmak artık çok kolay. Organik ve doğal formülüyle tamamen zararsız olan Ankanorm Böcek İlacı, sizi bu dertten kimyasal kullanmadan kurtarıyor. Ürünü evcil hayvanlarınıza direkt olarak uygulayabileceğiniz gibi evin içerisinde pire gördüğünüz alanlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böceklerin bulunabileceği çöp kenarları, evcil hayvan kafesi veya yataklarına serperek uygulama yapılabiliyor. Pirelerden tamamen kurtulduktan sonra da haftada iki kere önlem amaçlı uygulama yapılması tavsiye ediliyor.

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16. Karıncalardan kurtulmanın en güvenli yolu: Raid Karınca Yemi

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Karıncaların en bilinen özelliği, evin içerisinde yaşamayı sevmemeleri. Bu yüzden yuvalarını evin dışına yapan böcekler, evlerinize yiyecek bulmak amacıyla geliyorlar. Sürüler hâlinde karınca görüyorsanız baş etmek için Raid Karınca Yemi'ni kullanabilirsiniz. Pratik ve güvenli bir yolla kesin çözüm üreten Raid ürünü sayesinde karıncaları uzaklaştırmak mümkün. Plastik tabletler içerisinde bulunan zehirli yem karıncaları kendine çekerek iz bırakmadan yok ediyor. Uzun süreli etkisiyle de size çok fazla bir iş düşmüyor. Ürünün evcil hayvan veya çocuklarınıza zarar vermeyecek şekilde formüle edildiğini de ekleyelim.

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