Yaz aylarında kadınları bekleyen en büyük tehlike

Sağlıklı genital sistem savunma mekanizmaları sayesinde mikropların vücuda girmesini engellemektedir. Vajina duvarında yer alan hücreler içerisinde östrojen hormonu sayesinde depolanan glikojen önce glikoza sonra laktik asite dönüşerek asidik bir ortam sağlamaktadır. Vajinanın asidik ortamını sağlayan mikroorganizmalardan oluşan laktobasiller ise vücuda girmek isteyen zararlı bakterileri engellemektedir. Ancak herhangi bir nedenle enfeksiyon yapıcı bakterilerin vajinayı işgal etmesini engelleyen laktobasillerin azalması veya vajen asidik ortamının bozulması enfeksiyonların vajene girmesini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle genital hijyenin korunması için önemli olan laktobasil-asit ikilisini korumak gerekmektedir.

VAJİNAL ENFEKSİYONDAN KORUNMA YOLLARI

Genital enfeksiyonların görülme sıklığı âdet kanamaları süresince artmaktadır. Çünkü her ay gerçekleşen âdet kanamaları içerdiği protein nedeniyle vajende bakterilerin çoğalması için uygun ortam oluşturmaktadır. Özellikle bu dönemdeki vajinal enfeksiyonlardan korunmak için daha düzenli önlemler alınması gerekir.

GENİTAL TEMİZLİĞE ÖNEM VERİN

Kadınlarda görülen fizyolojik akıntı renksiz, kokusuzdur ve herhangi bir şikâyete yol açmaz. Buna karşın enfeksiyona bağlı akıntılar renkli ve kokulu olmakla birlikte ağrı, yanma ve kaşıntı gibi şikayetlere yol açmaktadır. Vajinal enfeksiyonlar bazen de hiçbir belirti vermeden ilerlemektedir.

Bu durum ancak herhangi bir jinekolojik muayenede tespit edilmektedir. Tedavi edilmediği takdirde kadınların sosyal hayatını olumsuz etkileyen vajinal enfeksiyonlardan korunmak için alınacak şu önlemler etkili olabilmektedir:

Doktorunuz önermedikçe vajinanın yıkanmasına yönelik ürünleri (şampuan, sprey, deodorant) kullanmayın.

Tuvalet sonrası vajen temizliğini önden arkaya doğru yapın.

Genital bölgeyi temizlik sonrası mutlaka kurutun.

İç çamaşırlarınızı sık sık değiştirin.

Sentetik naylon içerikli çamaşırlar yerine pamuklu çamaşırlar tercih edin.

Sıkı çorap ya da sıkı pantolon kullanmayın.

İdrar ihtiyacını ertelenmeyin çünkü bakteriler enfeksiyon oluşturmak için zaman bulabilir.

Vajinal tampon kullanmayın ya da sık sık değiştirin.

Deniz, havuz, sauna, banyo veya egzersiz sonrası ıslak, terli çamaşırlar veya mayoyla uzun süre durmayın.



