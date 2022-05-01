Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Herkes teniyle ve karakteriyle uyum sağlayan parfümleri kullanmak, o koku duyulduğunda akla gelen ilk kişi olmak ister. Fakat yüzlerce parfüm seçeneği arasından isteklerinizle uyum sağlayacak ürünleri bulmak oldukça zor. Eğer siz de muhteşem kokunuzu henüz keşfedemediyseniz üzülmeyin. Yazımızı inceleyerek birbirinden kaliteli yaz kokularını keşfedebilir, beğendiğiniz parfümü güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Ferah ve kendine özgü kokuları sevenlere: Davidoff Cool Water EDT

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Taze ve canlandırıcı kokusuyla yaz aylarının vazgeçilmezi olacak Davidoff Cool Water EDT, keşfedilmeyi bekliyor! Çiçeksi ve odunsu kokuların muhteşem ahenk yakaladığı parfüm, günlük kullanım için harika bir alternatif. Üst notalarında yer alan nane ve lavanta kokuları, orta notalardaki çiçeksi, odunsu kokularla birleşerek enerjik hava yaratıyor. Ayrıca alt notalardaki misk ve amber, mükemmel uyumu yakalayarak parfümü unutulmaz bir koku hâline getiriyor. Özellikle yaz aylarında hafif, çekici, çarpıcı ve kendinize özgü kokular kullanmayı seviyorsanız parfümü incelemeyi ihmal etmeyin.

2. Baştan çıkarıcı bir ahenk: Giorgio Armani Acqua Di Gio Profondo EDP

Çiçeksi ve ferah kokuların birleşimini seviyorsanız Giorgio Armani Acqua Di Gip Profondo'ya bayılacaksınız! Kokusu ve dikkat çekici şişe tasarımıyla kendinizi okyanusun derinliklerinde hissetmenizi sağlayacak parfüm, bergamot ve mandalinanın eşsiz uyumuyla harika başlangıç yaratıyor. Bu uyumu çiçeksi kokuların takip etmesiyle belirginleşen odunsu paçuli, kehribar ve misk ile birleşerek keskin bir hâl alıyor. Şişesiyle de fark yaratan baş döndürücü koku, parfüm tasarımcısı Alberto Morillas'ın imzasını taşıyor. Özel hissetmenizi sağlayacak uzun süre kalıcı koku, sizi ve sevdiklerinizi âdeta mest edecek.

3. Kullanımı kolay parfüm arayışında olanlar için: S:U Solid Katı Parfüm

S:U Solid Katı Parfüm, formu ve tasarımıyla listedeki diğer ürünlerden ayrılıyor. Alkol ve kimyasal içermeyen formülü sayesinde hem hassas ciltler de rahatlıkla kullanabiliyor hem 3 kat daha fazla kalıcılık sergiliyor. Üst notalarında yer alan ananas, limon ve greyfurt, orta notalardaki taze bitki kokularıyla birleşerek ferah esinti oluşturuyor. En alt notalarda paçuli, amber ve miskin yer aldığı eşsiz koku, doğal yağların büyüsüyle harika deneyim sunmayı vadediyor. Hassas ciltlerin çok seveceği katı, stik formu sayesinde parfümü kolayca taşıyabilir, dilediğiniz her ortamda rahatlıkla tazeleyebilirsiniz.

4. Sportif kimliğini ön planda tutmak isteyenler için: Hugo Boss Green EDT

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Duştan yeni çıkmışsınız gibi canlı hissetmenizi sağlayacak Hugo Boss Green EDT, çizdiği sportif imajla herkesi büyülüyor! Üst notalarda baskın şekilde var olan yeşil elma kokusunu greyfurt, lavanta ve nane notaları takip ediyor. Orta notalarında çiçeksi kokuların ağırlıklı olduğu parfüm, ada çayının tazeleyici etkisini de barındırıyor. Ayrıca en alt notalarda çam ağacına da yer veriyor. Bergamot, fesleğen, kekik gibi esansların yanı sıra misk ve sedir ağacı da parfümün eşsiz gövdesini tamamlıyor. Kokladığınız ilk andan itibaren enerjiyle dolacağınız parfüm, yaz aylarının favorisi olmaya aday gibi görünüyor.

5. Gücünü İtalyan estetiğinden alanlara: Versace Pour Homme EDT

Taze, temiz ve maskulen imaj yaratmak isteyenlerin en büyük yardımcısı, Versace Pour Homme EDT olacak gibi görünüyor. İçerisinde Himalayalar'da yetiştirilen acı portakal ağacının çiçeğinden damıtılmış neroli yağı bulunan parfüm, sıra dışı ve özel bir imaj sunuyor. Neroli, limon ve bergamotun oluşturduğu taze silüete nazik bir dokunuş yapan gül notalarını sedir ağacı, ıtır çiçeği, ada çayı takip ediyor. Ayrıca misk ve amber gibi özel notalara da yer veren eşsiz koku, tonka fasulyesi ile tamamlanarak keskin bir hat çiziyor.

6. Kendini arayanlara özel: Calvin Klein One EDT

Özel hissetmek isteyen ve kendini keşfetmekten vazgeçmeyen kişilerin favorisi olacak Calvin Klein One, sade ama iddialı koku dizilimiyle yanınızdan geçen herkesi büyüleyecek. Pek çok kokunun yer aldığı parfüm, kendine özgü imajıyla alışılmışın dışında kimlik yaratıyor. Üst notalarda bergamot, kakule gibi belirgin kokuları barındıran parfüm, mandalina ve frezya gibi aromaları da kullanarak harika formüle imza atıyor. Kalp notasında menekşe, portakal çiçeği ve gül bulunuyor. En dip notalarda ise misk, meşe yosunu ve amber kokularının hâkim olduğu parfüm sayesinde kendinize özgü bir imaj yaratmanız mümkün.

7. Karakterinizi vurgulayan bir koku: Chanel Bleu De Parfum EDP

Chanel Bleu De Parfum EDP karizmatik imajınızı tamamlayan eşsiz kokusuyla yaz aylarını ölümsüz hâle getirmek için sizi bekliyor! Modası asla geçmeyen zamansız parfümün üst notalarında turunçgillerin yarattığı ahengi deneyimlemek mümkün. Orta notalarında yasemin, limon, greyfurt ve nane gibi ferah kokular öne çıkıyor. Odunsu ve baharatlı aromalarla maskulen imaj yaratarak her an sizi hatırlatacak bir etki yakalıyor. Dip notalarda pembe biber, sedir ve tütsü kullanılarak noktalanan parfüm, akılda kalıcı karakteristik kokusu sayesinde ön planda ve dikkat çekici olmanızı sağlıyor.

8. Enerjiyi hissettirir: Avon Musk Marine EDT

Genç ve dinamik kokusuyla mükemmel etki bırakan Avon Musk Marine EDT, parfüm koleksiyonunuzda mutlaka yer alması gereken eşsiz bir koku. Nane, meşe yosunu ve lavantayla süslenen parfüm, narenciyelerin oluşturduğu ferah koku sayesinde güçlü etki uyandırıyor. Mandalina ve misk notalarının eşsiz uyumuyla farklı bir boyut kazanan koku hem ferah hem güçlü hissettirerek her yerde sizi çağrıştırmayı başarıyor. Tazeleyici kokusuyla sıcak yaz aylarının ferah kurtarıcısı olacak parfümün baş döndüren formülü imza kokunuz hâline gelerek kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak.

9. Keskin kokulardan vazgeçemeyenler için: Calvin Klein Obsession EDT

Çiçeksi ve narenciye kokularının ferah hissini sevenler gibi keskin kokulardan vazgeçemeyenler de bulunuyor. Eğer siz de dikkat çekici ve keskin kokulardan hoşlanıyorsanız Calvin Klein Obsession EDT tam size göre! Üst notalarında yer verdiği kişniş, lavanta, greyfurt, tarçın, lime notalarını; muskat, karanfil, yasemin, çam ve kırmızı meyveler tamamlıyor. Meyve ve bitkilerin oluşturduğu muhteşem gövdeyi alt notalardaki amber, sandal ağacı, paçuli, misk, vanilya ve vetiver noktalayarak parfümü farklı bir boyuta taşıyor. Parfümdeki alt notaların oluşturduğu belirgin koku diğer notalarla bütünleşerek dikkat çekici bir uyum yakalıyor. Özellikle yaz aylarında gerçekleşecek şık davetler için parfümü tercih edebilirsiniz.

10. Yazın sıcak esintisini teninde hissetmek isteyenler için: Jo Malone London Oud & Bergamot Intense EDC

Odunsu notaların oluşturduğu büyülü etkiyi bergamot ile birleştirerek eşsiz deneyim sunan Jo Malone London Oud & Bergamot Intense EDC, parfüm koleksiyonunuza eklemeniz gereken yegâne ürünlerden biri. Portakal, limon ve bergamotun taze, enerji dolu kokusunu öd ile sedir ağacından gelen baharatlı notalarla birleştirerek farklı hava sunan ürün, hafif tatlı kokusuyla yaz aylarıyla muhteşem bir uyum yakalıyor. İmza kokunuz hâline getirebileceğiniz parfüm, güçlü ve stil sahibi imaj yakalamayı başarıyor. Siz de yarattığınız imajı kaliteli şekilde noktalamak için kokuyu tercih edebilirsiniz.