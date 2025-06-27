Yaz hamileleri dikkat! Hamilelere yaz rehberi: Bu 3 içecek hayat kurtarır! Uzmanlar uyardı...

Hamilelerin sıcak havalarda daha özenli bakıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Derya Uyan, "Yaz mevsimi, birçok kişi için tatil, güneş ve deniz anlamına gelse de, hamileler için bu dönem daha dikkatli geçirilmesi gereken bir süreçtir. Artan sıcaklık, yükselen nem oranı ve güneşin etkisi, özellikle hamileliğin son aylarında anne adaylarını hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan zorlayabilir. Yaz mevsiminin yoğun yaşandığı bölgelerde bu etkiler daha da belirgin hale gelir" diye konuştu. Vücut ısısının artmasıyla birlikte hamileliğe bağlı şikayetlerin de yoğunlaştığını belirten Dr. Uyan, alınabilecek önlemlerle hamilelik sürecinin daha rahat geçirilebileceğini söyledi.

"SU, AYRAN, ŞEKERSİZ KOMPOSTO İÇEBİLİRSİNİZ"

Yaz aylarında vücudun terleme yoluyla fazla sıvı kaybettiğine dikkat çeken Dr. Uyan, bu durumun hamilelerde daha da belirgin hale geldiğini ifade etti. Günde en az 2,5-3 litre su tüketilmesinin hem vücut ısısının dengelenmesi hem de bebeğin sağlıklı gelişimi açısından hayati önem taşıdığını belirterek bu süreçte gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durulmasını ve suyun yanı sıra ev yapımı ayran, şekersiz komposto ve maden suyu da tüketilmesini tavsiye etti.

"11.00 İLE 16.00 SAATLERİ ARASINDA GÜNEŞE ÇIKMAYIN"

Güneş ışığının D vitamini kaynağı olduğunu vurgulayan Dr. Uyan "Hamilelikte artan cilt hassasiyeti nedeniyle uzun süreli güneş maruziyeti, cilt lekelerine ve güneş çarpmasına yol açabilir. Gün ortasında yani 11.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkmaktan kaçının. Mineral bazlı ve gebelere özel güneş kremleri ile korunmaya özen gösterin" diyerek uyarıda bulundu.

Yüksek sıcaklık ve nemin hamilelerde ödem şikayetini artırdığını ifade eden Dr. Derya Uyan, özellikle ayak bileklerinde şişlik ve bacaklarda ağırlık hissinin sıklıkla karşılaşılan sorunlar arasında yer aldığını belirtti. "Gün içinde ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenmek, serin suyla duş almak ve mümkünse yüzmek ödemi azaltmada oldukça etkilidir. Ayrıca bol ve pamuklu kıyafetler tercih edilmesi cildin nefes almasını sağlar ve rahatsızlığı azaltır" diyen Dr. Uyan, bu önerilerin yaşam kalitesine katkı sağlayacağını söyledi.

"ZEYTİNYAĞLILAR, YOĞURT GİBİ FERMENTE ÜRÜNLER TERCİH EDİN"

Beslenme konusunda da yaz mevsiminin doğasına uygun seçimler yapılması gerektiğine değinen Dr. Uyan, "Ağır ve yağlı yemekler yerine mevsim sebzeleriyle hazırlanmış zeytinyağlılar, yoğurt gibi fermente ürünler tercih edilmelidir. Bu hem sindirimi kolaylaştırır hem de mideyi yormaz. Ayrıca dışarıda yemek yenilecekse mutlaka hijyen şartlarına dikkat edilmeli, açıkta satılan gıdalardan uzak durulmalıdır" dedi.

"EGZERSİZ SONRASINDA İSE MUTLAKA SU TÜKETİLMELİDİR"

Hamilelikte hafif egzersizlerin faydasından bahseden Dr. Uyan, düzenli yürüyüş, yüzme ve hamile pilatesi gibi aktivitelerin hem vücut sağlığı hem de doğuma hazırlık açısından önemli olduğunu anlattı. Ancak sıcak havalarda yapılan egzersizlerin terlemeyi artırarak sıvı kaybına yol açabileceğini vurgulayarak bu egzersizlerin sabah erken ya da akşam serinliğinde yapılmasını; egzersiz sonrasında ise mutlaka su tüketilmesini önerdi.

"SERİN VE HAVADAR BİR UYKU ORTAMI ŞART"

Artan vücut ısısının uyku kalitesini olumsuz etkilediğini aktaran Dr. Uyan "Serin ve havadar bir uyku ortamı hamileler için çok önemlidir. Geceleri vantilatör ya da klima kullanabilirsiniz. Ancak hava akımının doğrudan üzerinize gelmemesine dikkat edin. Pamuklu ve ince pijamalar ile uyumak da konfor sağlar" dedi.

Hamilelerin dinlenme sürecini kaliteli geçirmesinin fiziksel toparlanma ve psikolojik denge açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

"FİZİKSEL VE RUHSAL AÇIDAN DESTEKLENMEYE İHTİYACI OLABİLİR"

Sıcak ve nemli iklimlerde hamileliğin daha fazla dikkat gerektirdiğinin altını çizen Dr. Uyan, "Özellikle yaz mevsiminin uzun sürdüğü ve sıcaklık-nem düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan hamilelerimizin, bu süreçte hem fiziksel hem de ruhsal açıdan desteklenmeye ihtiyacı olabilir. Yaz mevsimi keyifli bir dönem olabilir ama vücudu dinlemek, sinyalleri dikkate almak ve doktorla sürekli iletişimde olmak bu keyfi sağlıkla birleştirmenin anahtarıdır" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır