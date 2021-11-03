Yaz hazırlıklarına şimdiden başlayın: En iyi selülit kremi tavsiyeleri

Daha çok vücudun alt bölgesinde karşılaşılan selülitler, portakal kabuğuna benzer görüntüsüyle çoğu kadını rahatsız ediyor. Derinin altındaki yağ hücrelerinin anormal birikimi ve bu bölgelerdeki kan dolaşımı bozukluğu sebebiyle ortaya çıkan bu problemden düzenli selülit kremi kullanımıyla kurtulabilirsiniz. Sporla ve sağlıklı beslenmeyle desteklendiğinde büyük bir etki gösterecek selülit kremleriyle cildinize eski pürüzsüz görünümünü geri kazandırabilirsiniz.

1. Efsanelerden vazgeçemeyenlere: Nivea Body Q10 Sıkılaştırıcı Selülit Jel Krem

Cilt bakım ürünlerindeki başarısından dolayı Nivea'yı bilmeyen yoktur. Kurumuş cildinizi ihtiyaç duyduğu nem seviyesine ulaştırarak yumuşamasını sağlayan Nivea jel krem, selülitle mücadelede üzerine düşeni yapacak bir ürün. İlk kullanımda dahi yumuşatma garantili bu krem, düzenli kullanımda derideki gevşekliği toparlayarak gözle görülür bir sıkılaşma sağlıyor. Jel kıvamı sayesinde ise yapışkanlık ve ıslaklık hissi bırakmayarak güzel bir deneyim yaşatıyor. Formülündeki lotus çiçeği kokusuyla da sizi büyüleyecek bu kremi, düzenli sporla destekleyerek cildinizin hak ettiği pürüzsüz görünüme erişebilirsiniz.

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2. Krauterhof sıcaklığını cildinizde hissedin!

Krauterhof markasının selülit karşıtı jeli, dört hafta gibi kısa bir sürede size portakal kabuğu görünümünden kurtulma sözü veriyor! Cildi toparlamaya yardımcı bu jel, içeriğindeki nane yağı, karnitin, biberiye ve panthenol ile yoğun bir nemlendirme sağlıyor. "Selülit kremi nasıl uygulanır veya selülit kremi ne zaman sürülür?" gibi sorularınız varsa Krauterhof Selülit Karşıtı Jel’i yatmadan yarım saat önce ihtiyaç duyduğunuz bölgelere masaj yaparak uygulamanız yeterli. Tamamıyla organik içerikli bu ürünün uygulandığı bölgede ısınma hissi yaratması sizi korkutmasın! İçeriğindeki etkin maddenin sebep olduğu bu ısınma hali 15-30 dakika içinde yerini büyük bir ferahlamaya bırakacak.

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3. Bir kutuda çifte etki!

Shea yağı, kafein ve portakal kabuğu görünümüyle mücadelede portakal yağı! Zengin içeriğiyle uygulandığı bölgedeki kan dolaşımını artıran ve ciltteki kuruluğu gideren Herbal Science Oshea Selülit ve Çatlak Jeli ile yalnızca selülitlerden değil, çatlaklarınızdan da kurtulabilirsiniz. Cildinizin toparlanmasını ve sıkılaşmasını sağlayarak daha canlı ve parlak bir görünüm sunan bu ürün, formülündeki vitaminlerle aynı zamanda cildinizi besliyor. Hızlı kilo alıp verme, gebelik ve hormonal değişimler gibi durumlar sebebiyle vücudunuza yerleşen çatlaklardan da bu jel sayesinde kurtulabilir, bir taşla iki kuş vurabilirsiniz!

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4. Selülitlerinizi hayatınızdan silin!

Yerleşmiş yağlarınızın oluşturduğu görünümden kurtulmanın yolu, yeni yağ hücrelerinin üretimine engel olmaktan geçiyor. İşte bu yerleşmiş selülitlerle savaşarak size pürüzsüz bir vücut sunmayı hedefleyen Biotherm Celluli Eraser Selülit Kremi, 2 hafta sonunda gözle görülür bir iyileşme sağlayacağı konusunda iddialı! Yağ yakımını ve dolaşımı hızlandırarak hücrelerin normal boyuta ulaşmasına yardımcı olan bu ürün, içeriğindeki salisilik asit ile pürüzsüzlük kazanmanıza destek oluyor. Uygulandığı bölgeye verdiği sıcaklık ile yağ yakımının hızlanmasını sağlayan saf kafein, portakal kabuklarınızdan kurtulmanız için yanınızda!

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5. Darphin’in bitkisel mucizesi!

Çiçek özleri ve keratin içeren Darphin Selülit Karşıtı Krem, cildinizi kurumasını engelleyecek nem seviyesinde tutmayı başarırken vücudunuzdaki sarkmaların da toparlanmasına yardımcı oluyor. Uyguladığınız bölgede incelme ve sıkılaşmaya yardımcı olarak cildi pürüzsüzleştirme iddiasındaki bu ürün, özel formülü sayesinde yağ hücrelerinin depolanmasını önlüyor. Yalnızca yeni yağ hücreleriyle değil mevcut yağ dokularıyla da mücadele ederek onların azalmasını ve küçülmesini sağlayan Darphin, böylece "Selülit kremi ne işe yarar?" sorusunun cevabını veriyor. Tüm cilt tiplerine uygun bu kremi düzenli kullandığınızda etkisini kısa süre içinde görmeniz mümkün.

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6. Fit bir yaza hazır mısınız?

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İlk kullanımdan itibaren vücudun konturunu düzeltme etkisi gösteren Clarins Body Fit Selülit Karşıtı Bakım Kremi, yalnızca selülitle savaşmıyor. Sarkmadan çatlaklara oldukça etkili olan bu krem sayesinde yaz aylarında gönül rahatlığıyla vücudunuzun güzelliğini sergileyebilirsiniz. Düzenli kullanıldığında vücuttaki selülit görüntüsünü minimuma indirerek sizi mutlu edeceğini iddia etmesinin yanında, içeriğindeki ayva ekstresiyle nemlendirme sağlayarak pürüzsüz bir görünümü de temin ediyor. Anti-alerjen içeriği sayesinde hassas bir cilde sahip olsanız dahi tereddüt etmeden kullanabilir, dert ettiğiniz selülitlerinizle vedalaşabilirsiniz.

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7. Karnitin'in mucizevi etkisi!

L-Karnitin içeren Avon Selülit Karşıtı Jel, uygulandığı bölgede ısınma sağlayarak yerleşmiş yağların yakımını hızlandıran ürünlerden. Selülit kremi nerelere sürülür diyorsanız, vücudun tüm bölgelerinde kullanım rahatlığı sunan Avon jel krem ile çatlaklarınız ve selülitlerinizde gözle görülür bir toparlanma sağlayabilirsiniz. Selülit kremi önerileri arasında uygun fiyatıyla öne çıkan Avon Selülit Karşıtı Jel ile cildinizi sıkılaştırarak pürüzsüz görünüm kazanabilirsiniz. En iyi selülit kremi, kullananların beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre değişebilir. Avon Selülit Karşıtı Jel, beklentilerinize uyan en etkili selülit kremine karar verebilmeniz için mutlaka denemeniz gerekenlerden!

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8. Yağ hücrelerine karşı savaş!

Alkol içermeyen, jel kıvamlı Lierac Body Slim Selülit Karşıtı Vücut Kremi cilt sıkılaştırma etkili bir ürün. Aktif kafein ile vücuda yerleşmiş yağ hücrelerinin depolanmasına engel olan, diğer yandan da bu yağ hücrelerinin küçülmesine etki eden bu krem sayesinde bacaklarınızda veya kalçanızda toplanan selülit görüntüsünden kurtulabilirsiniz. Düzenli kullanım sonucu bu yağ hücrelerini pasifleştirmesi sonucu yeni yağ üretimi gerçekleştiremez hale getirerek kesin sonuca ulaşmanızı sağlıyor. Aklınızdaki “İnatçı selülitlerle savaşmak için selülit kremi işe yarar mı?” sorusunun cevabının Lierac’ta olduğu aşikâr!

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9. Etkili bir onarım için: Matrigen PPC Selülit Karşıtı Krem

Soyadan elde edilen bitkisel bir aktif olan PPC etken maddeli Matrigen krem, yağlı bölgelerde kullanıldığında sıkılaşma ve incelme sağlayan bir ürün. Selülit kremi kullanımının faydalı olup olmadığı konusunda kararsız kalıyorsanız Matrigen’in aklınızdaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracağından şüphe yok! Bitkisel içerikli olmasından ötürü güvenle kullanabileceğiniz kremin nemlendirici etkisi sayesinde cildinizin elastikiyetini artırabilirsiniz. Selülit kremi tavsiyelerinde ön sıralardaki Matrigen, çatlak ve selülitlerinizin başına dert olacak gibi gözüküyor!

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10. Collagen’den gelen güzellik!



Collagen Forte markasının jel formundaki bu selülit karşıtı ürünü, cildin nem ihtiyacını karşılayarak selülit ve çatlak oluşumunun önüne geçiyor. İlk kullanımdan itibaren etki vaadi veren Collagen Forte, düzenli kullanıldığında kan akışını hızlandırarak cilt sıkılaşmasını da garanti ediyor. Daha yumuşak ve pürüzsüz bir cilt için elinizin altında olması gereken bu jel krem, cildinizde depolanmış yağlarla da mücadele ederek cildinize yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Bu selülit kremi nasıl kullanılır, diye merak ediyorsanız günde bir kere selülitli bölgeye iyice yedirerek sürmeniz yeterli olacak.

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