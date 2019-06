Yaz keyfine gölge düşmesin! İşte çocuk sağlığında en önemli 10 yaz kriteri

DENİZ VE HAVUZDA BU KURALLARA UYUN

Yeni doğan bebekler özellikle yaşamın ilk 2 ayında her türlü dış etken ve hastalığa açık olduklarından bu dönemde enfeksiyon riski nedeniyle bebekleri havuza veya denize sokmayın. Su ile bulaşan hastalıklar deniz, havuz, su parkı gibi suyun olduğu bütün alanlarda bulaşabiliyor. Genellikle su ile bulaşan etkenlerin çoğu ishale neden olurken; kulak, solunum yolları, göz ve cilt enfeksiyonuna da yol açabiliyor. Üçüncü aydan itibaren bebeğinizi kısa süreli suya sokabilirsiniz. Ancak havuz yerine denizi tercih edin. Eğer çocuğunuzda ishal, idrar yolu enfeksiyonu gibi bir enfeksiyon varsa denize de sokmayın. Enfeksiyondan korumak için sık sık bezini değiştirin. Bebeğinizi mutlaka yüzme için uygun bebek bezi veya mayosu ile havuza ya da denize götürün. Bebeğinizin her altını değiştirdiğinizde mutlaka sabunla ellerinizi yıkayın. Havuza girmeden önce çocuklarınıza duş aldırmanız havuzun temiz kalmasını ve enfeksiyon riskinin de azalmasını sağlar. Su ile yapılan aktivitelerin hiçbirinde bebek ve çocuklarınızı yalnız bırakmayın. İlk yardım kurallarını öğrenin, çocuğunuza mutlaka yüzme öğretin. Banyo dahil her zaman çocuğunuzun yanında olun. Bebek ve çocukların çok küçük miktarda su ile bile ciddi hayati risk yaratacak problemler yaşayabileceğini unutmayın.