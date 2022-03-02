Yaz tatilinde seksi pozlarını paylaşan öğretmen, velilerin hesabını keşfetmesiyle istifa etti! Şimdi servet kazanıyor

İngiltere’de yaşayan bir ana sınıfı öğretmeni mesleğini bırakarak OnlyFans için içerik üretme sürecinden bahsetti. Küçük çocuklara eğitim veren eski bir öğretmen, yetişkin işinin daha çok gelir sağladığını fark ettiğinde işini nasıl bıraktığını anlattı. Hikayesini Hankie Pankie’in podcastinde açıklayan Dee Siren, “Yaklaşık sekiz yıl anaokulu birinci sınıf öğretmeniydim ve daha sonra veliler OnlyFans hesabımı keşfettiğinde kariyer değişikliği yapmaya karar verdim. Şimdi ilişkiler hakkında koçluk yapıyorum ve yetişkin içeriklerde rol alıyorum” dedi.

“SİSTEM BENİ YORMUŞTU”

OnlyFans hesabının popülerleşmesinden sonra öğretmenlik işinden istifa etmenin ruhsal anlamda kendisini daha iyi hissettirdiğinden söz eden Siren, “Çocuklara bir şeyler öğretmekten bıkmadım ama sistem beni yormuştu. Bu nedenle aslında bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Dürüst olmak gerekirse, iki ayda neredeyse tüm yıllık maaşımı karşılayacak kadar para kazandım. Artık geri dönmeye hiç niyetim yok” diye konuştu.

13 yıllık evli olan ve çocukları bulunan Siren, eşinin kariyer değişikliğini desteklediğini açıkladı. Siren eşinin fotoğraflar ve videoları çekerken kendisine yardımcı olduğunu dile getirerek sosyal medya işi sayesinde artık ailesiyle daha fazla zaman geçirebildiğini söyledi.



