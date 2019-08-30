HABER

Yazar kasa fişiyle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:09 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bakkal Elvan Ünal, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak için müşterilerine alışveriş sonrasında üzerinde 'Kadına şiddete hayır' yazılı fiş vermeye başladı.

Yazar kasa fişiyle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yarattı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bakkal Elvan Ünal, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak için müşterilerine alışveriş sonrasında üzerinde 'Kadına şiddete hayır' yazılı fiş vermeye başladı.
Karaman Mahallesi 1473 Sokak'ta bakkal dükkanı işleten Elvan Ünal, Emine Bulut cinayetinin ardından farkındalık yaratmak için çalışma başlattı. Dükkanındaki yazar kasa sisteminde değişiklik yapan Ünal, müşterilere alışverişten sonra verilen fişe, 'Kadına şiddete hayır' yazılı not ekledi. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek veren Ünal, "Emine Bulut cinayeti beni çok etkiledi. Ondan sonraki gün de Denizli'de bir kadın kocası tarafından yaralandı. Biz esnafız. Dışarıya çıkıp protesto yapma şansımız yok. Biz de fişlerimizin üzerine bu konuda dikkat çeken bir yazı yazmak istedik. Yazar kasamıza işlem yaparak, fişlerin üzerinde 'Kadına şiddete hayır' yazdırdık. Bu yaptığımız çalışmanın ardından çok olumlu tepkiler aldım. Görenler tebrik ediyor" dedi.
Dükkandan alışveriş yapan Baki Köroğlu ise uygulamayı beğendiğini, kadına şiddetin önüne geçilmesi için bu tür çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Yazar kasa fişiyle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yarattıYazar kasa fişiyle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yarattıYazar kasa fişiyle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yarattıYazar kasa fişiyle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yarattı

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
Aydın'da JES gerginliğiAydın'da JES gerginliği
Çankırı’da 30 Ağustos kutlamaları yapıldıÇankırı’da 30 Ağustos kutlamaları yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'deki 30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Anadolu Kavağı'nda yangın kontrol altında alındı

Anadolu Kavağı'nda yangın!

Kayseri'de beton mikseri halk otobüsüne çarptı

Beton mikseri halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.