Yazdan kalan enfeksiyonlar kışın sağlığınızı tehdit etmesin: "HPV aşınızı mutlaka yaptırın"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Nevin Numanoğlu, yazdan kalan vajinal enfeksiyonların bu dönemde mutlaka tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizerek, sonbahar ve kış aylarını sağlıklı geçirmek için önemli önerilerde bulundu.

Numanoğlu, "Sık tekrar eden ya da tam olarak iyileşmemiş enfeksiyonlarla kışa girilmemelidir. Düzenli jinekolojik muayene, smear testi ve gerektiğinde vajinal akıntı incelemesi ile mevcut enfeksiyonlar belirlenmeli ve eksiksiz tedavi edilmelidir. Bu adımlar ihmal edildiğinde hastalıkların kronikleşmesi kolaylaşır" dedi.

"BESLENME VE HİJYENİ ÖNEMSEYİN"

"Kadınların jinekolojik problemlerden korunmak ve genel sağlıklarını korumak için bazı önlemleri alması önemlidir" diyen Numanoğlu, "Beslenmenize dikkat edin; dengeli beslenin, fazla karbonhidrattan uzak durun. Karbonhidrat tüketimi vajinal pH dengesini bozarak enfeksiyon riskini artırır. Probiyotik desteği alın. Bu alışkanlık vajina ve bağırsak florasını desteklemektedir. Floranın düzelmesi için probiyotiklerin en az 3 ay düzenli kullanılması gerekir" dedi.

"HPV AŞINIZI YAPTIRIN"

Numanoğlu, "Doğru iç çamaşırı seçin; pamuklu iç çamaşırı tercih edin. Çamaşırınızı sık değiştirin ve kuru kalın. Hijyene dikkat edin; genital bölge temizliğinde sabun ya da kimyasal ürünler yerine yalnızca su kullanın. Vajina kendi kendini temizleyen bir organdır. Antibiyotik kullanımına dikkat edin; gereksiz antibiyotiklerden kaçının. Antibiyotikler yararlı bakterileri yok ederek fırsatçı mikroorganizmaların çoğalmasına yol açabilir. Spor sonrası kuru kalın; egzersiz sonrası ıslak kalmamaya özen gösterin. Kronik hastalıkları kontrol altında tutun; özellikle diyabet, kalp ve bağışıklık sistemi sorunlarınız varsa düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunun; cinsel ilişkide partnerinizin prezervatif kullanmasının enfeksiyon riskini yüzde 70 oranında azaltacağını unutmayın. HPV aşınızı mutlaka yaptırın. Tedavi sürecinde dikkatli olun; vajinal enfeksiyonların tedavi sürecinde cinsel ilişkiden kaçının. Bazı enfeksiyonlarda partner tedavisi gerekir, ancak mantar enfeksiyonlarında şikayet yoksa partner tedavisine gerek duyulmaz" açıklamasında bulundu.

"KÖTÜ KOKULU AKINTILARINIZIN TEDAVİSİNİ İHMAL ETMEYİN"

Numanoğlu açıklamasının sonunda, "Kadınlarda fizyolojik akıntı normaldir. Bu akıntı şeffaf, kokusuz ve yumurta akı kıvamında olmalıdır. Ancak sarı-yeşil renkli, kötü kokulu, kaşıntılı ya da kesilmiş süt görünümünde akıntılar enfeksiyon belirtisidir ve mutlaka jinekoloğa başvurulmalıdır. Vajinal enfeksiyonlar yalnızca bedensel değil, psikolojik açıdan da günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Yazdan kalan enfeksiyonların tedavisinin ertelenmemesi, kış aylarına sağlıklı bir şekilde girmenin en önemli adımıdır" dedi.

